Tv-fabrikant Hisense mag kijkgedrag gebruikers tijdelijk niet verzamelen van rechter

Televisiefabrikant Hisense mag het kijkgedrag van gebruikers in de Amerikaanse staat Texas tijdelijk niet verzamelen, zo heeft een Texaanse rechter bepaald. De Texaanse procureur-generaal Ken Paxton had de rechter om een "temporary restraining order" (TRO) tegen Hisense gevraagd. De televisiefabrikant is naast Sony, Samsung, LG en TCL door de staat Texas aangeklaagd voor het illegaal verzamelen van het kijkgedrag van gebruikers.

Volgens Paxton hebben de tv-fabrikanten via Automated Content Recognition (“ACR”) technologie onrechtmatig persoonlijke gegevens verzameld. In de aanklacht wordt zelfs gesproken over "ACR-massasurveillanceprogramma's". De procureur-generaal stelt in de aanklacht tegen de tv-fabrikanten dat de bedrijven stiekem monitoren wat hun klanten kijken. "Dit is geen fout of neveneffect, het is opzettelijk."

Volgens de aanklacht verzamelen de fabrikanten de data en maken profielen gebaseerd op het kijkgedrag van gebruikers, om die vervolgens voor geld te verkopen. Gebruikers hebben echter nooit toestemming voor deze "watchware" gegeven, zo laat de procureur-generaal verder weten. De Texaanse autoriteiten stellen dat ACR-software elke 500 milliseconden screenshots kan maken van wat de televisie van een gebruiker laat zien, om zo het kijkgedrag in real-time te monitoren, en informatie naar de tv-fabrikant terug te sturen, zonder dat de gebruiker dit weet of hier toestemming voor heeft gegeven.

Paxton stapte met succes naar de rechter om ervoor te zorgen dat Hisense gedurende de rechtszaak geen ACR-data van Texanen verzamelt, gebruikt, verkoopt, deelt of uitwisselt. "De dagen dat Chinese techbedrijven de televisies van Amerikanen bespioneren zijn voorbij", aldus Paxton. "Deze TRO is een grote overwinning voor privacyrechten en de beweging om te voorkomen dat Big Tech-bedrijven Texanen stiekem in de gaten houden."