Meer gemeenten gaan testen met digitale meldplicht bij stadionverbod

Een pilot met een digitale meldplicht voor personen met een stadionverbod wordt naar meer gemeenten uitgebreid. Daarnaast zijn de eerste digitale meldplichten inmiddels opgelegd. Dat schrijft demissionair minister Foort van Oosten in een brief aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar werd in de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden een proef met de Mini ID gehouden. Dit is een klein draagbaar kastje waarmee personen die een stadionverbod hebben zich op bepaalde momenten tijdens bepaalde wedstrijden met hun vingerafdruk moeten melden.

Via de Mini ID kan worden gekeken of iemand zich binnen of buiten het verboden gebied bevindt en of aan de meldplicht wordt voldaan. "De pilot digitale meldplicht wordt de komende periode uitgebreid met zes gemeenten, zodat er nog meer ervaring kan worden opgedaan met het ketenwerkproces en het aantal opgelegde digitale meldplichten bij een bestuursrechtelijk gebiedsverbod kan worden verhoogd", aldus de minister. Het gaat om de gemeenten Den Haag, Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Doetinchem en Helmond.

De minister merkt op dat naast het verkrijgen van meer ervaring met de digitale meldplicht de pilotfase ook wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de benodigde capaciteit en kosten voor de uitvoering van de digitale meldplicht voor de betrokken partijen. Naast het uitbreiden van de pilot wordt de testperiode met een halfjaar verlengd tot en met juni 2026. Dit moet volgens Van Oosten alle deelnemende gemeenten de gelegenheid te geven om voldoende ervaring op te doen met de digitale meldplicht.

"Na afloop van de pilot volgen de uitkomsten van de evaluatie en de aanbevelingen voor het vervolg. Daarna vindt gezamenlijke besluitvorming plaats over de bredere implementatie van de digitale meldplicht", aldus de minister. Hoeveel mensen inmiddels een digitale meldplicht opgelegd hebben gekregen laat de bewindsman niet weten.