Zuid-Korea verplicht gezichtsherkenning voor aanvragen nieuw telefoonnummer

In Zuid-Korea wordt het verplicht om voor het aanvragen van een nieuw telefoonnummer gezichtsherkenning te ondergaan. Volgens de autoriteiten is de maatregel nodig om scams te voorkomen. Deze week start er bij verschillende telecomproviders een pilot, waarna de maatregel volgend jaar maart van kracht wordt. Tijdens de aanvraag wordt de foto op het identiteitsbewijs vergeleken met het gezicht van de aanvrager.

De autoriteiten claimen dat dit het registreren van telefoons met een gestolen of vervalst identiteitsbewijs moet voorkomen. Daarnaast wordt tijdens het gezichtsherkenningsproces ook het fysieke identiteitsbewijs geverifieerd, wat moet voorkomen dat mensen een kopie van een identiteitsbewijs voor de registratie gebruiken, aldus de uitleg van het Zuid-Koreaanse ministerie van Wetenschap en ICT (pdf).

De verplichting geldt zowel voor mensen die in een fysieke winkel een nieuw telefoonnummer aanvragen of dit online doen. De gezichtsherkenning vindt plaats door middel van een app, ontwikkeld door verschillende telecomproviders. De autoriteiten melden verder dat er dit jaar ruim 21.000 gevallen van 'voice phishing' zijn gemeld, waarbij omgerekend 649 miljoen euro werd buitgemaakt.