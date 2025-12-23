Het demissionaire kabinet komt met eisen voor leeftijdsverificatie bij online alcoholverkoop, zo laat demissionair staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het kabinet had vorig jaar al aangegeven dat het een 'betrouwbaarder leeftijdsverificatiesysteem' voor de online verkoop van alcohol wil invoeren en het Alcoholbesluit wil wijzigen om dit mogelijk te maken.

Begin dit jaar meldde toenmalig staatssecretaris Szabo voor Digitalisering dat het kabinet verwachtte dat er volgend jaar 'betrouwbare' leeftijdsverificatie bij de online verkoop van alcohol zal zijn. De bewindsman waarschuwde destijds dat online leeftijdsverificatie ook risico's met zich meebrengt. "Zoals de opslag van persoonlijke gegevens en het volgen van online gedrag. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de toegankelijkheid voor legitiem gebruik wordt ingeperkt. Ook kan het verder onbedoelde gevolgen hebben, zoals normalisatie van identiteitscontroles of stimulering van omzeilpraktijken."

Volgens staatssecretaris Tielen blijkt uit onderzoek dat het nodig is om de regels voor de online alcoholverkoop aan te scherpen. "De naleving van de leeftijdsgrens bij de online verkoop van alcohol is (ondanks de huidige regels en de inspecties die de NVWA met testkopers uitvoert) nog steeds ondermaats." Tielen voegt toe dat het kabinet als onderdeel van de wijziging van de Alcoholwet ook met eisen voor leeftijdsverificatie zal komen. "Hierbij wordt rekening gehouden met de Europese ontwikkelingen op het gebied van online leeftijdsverificatie en digitale identiteit", voegt de bewindsvrouw toe. Ze verwacht dat de eisen voor leeftijdsverificatie in 2027 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.