Ransomware versleutelt 100 terabyte aan data van Ghanese financiële instelling

Criminelen zijn erin geslaagd om honderd terabyte aan data van een niet nader genoemde Ghanese financiële instelling te versleutelen, zo heeft Interpol bekendgemaakt. Bij de aanval werd ook 120.000 dollar gestolen en belangrijke diensten verstoord. Om welke financiële instelling het precies gaat en details over de aanval, zoals hoe die mogelijk was, zijn niet door Interpol gegeven.

Volgens Interpol voerde de Ghanese autoriteiten na de aanval "geavanceerde malware-analyse" uit, waardoor er een decryptietool kon worden ontwikkeld. Met deze tool wisten de autoriteiten bijna dertig terabyte aan data te herstellen. In de zaak zijn meerdere verdachten aangehouden. Interpol stelt dat de omvang en complexiteit van cyberaanvallen in Afrika zich in hoog tempo aan het ontwikkelen zijn, waarbij vooral financiële en energiesectoren een doelwit zijn.