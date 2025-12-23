Ransomware versleutelt 100 terabyte aan data van Ghanese financiële instelling

Criminelen zijn erin geslaagd om honderd terabyte aan data van een niet nader genoemde Ghanese financiële instelling te versleutelen, zo heeft Interpol bekendgemaakt. Bij de aanval werd ook 120.000 dollar gestolen en belangrijke diensten verstoord. Om welke financiële instelling het precies gaat en details over de aanval, zoals hoe die mogelijk was, zijn niet door Interpol gegeven.
Volgens Interpol voerde de Ghanese autoriteiten na de aanval "geavanceerde malware-analyse" uit, waardoor er een decryptietool kon worden ontwikkeld. Met deze tool wisten de autoriteiten bijna dertig terabyte aan data te herstellen. In de zaak zijn meerdere verdachten aangehouden. Interpol stelt dat de omvang en complexiteit van cyberaanvallen in Afrika zich in hoog tempo aan het ontwikkelen zijn, waarbij vooral financiële en energiesectoren een doelwit zijn.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.