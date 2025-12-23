Apple in beroep tegen miljoenenboete wegens App Tracking Transparency

Apple gaat in beroep tegen de boete van 98 miljoen euro die de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM het bedrijf wegens machtsmisbruik met App Tracking Transparency (ATT) oplegde. Volgens de AGCM heeft Apple met ATT misbruik van zijn dominante positie gemaakt. ATT zorgt ervoor dat apps aan iPhone- en iPad-gebruikers toestemming moeten vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken.

Het venster waarin om toestemming wordt gevraagd voldoet echter niet aan de wettelijke regels om toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens, waardoor app-ontwikkelaars voor hetzelfde doel gebruikers nogmaals toestemming via een ander venster moesten vragen, aldus de AGCM. Het eenzijdig opgelegd beleid zou daarmee de belangen van app-ontwikkelaars schaden, zo stelt de toezichthouder verder.

Daarnaast vindt de AGCM dat de eisen disproportioneel zijn ten opzichte van het beoogde doel om de privacy van gebruikers te beschermen. "Aangezien gebruikersdata essentieel is voor gerichte advertenties, beperkt het dubbele toestemmingsverzoek dat uit het ATT-beleid volgt het verzamelen, koppelen en gebruiken van dergelijke data. Daardoor is de dubbele toestemmingsvereiste schadelijk voor ontwikkelaars, van wie het businessmodel afhankelijk is van advertentieruimte, alsmede voor adverteerders en advertentieplatforms", zo oordeelt de mededingingsautoriteit.

Doordat ontwikkelaars nu twee keer toestemming moeten vragen is het ATT-beleid disproportioneel, besluit de AGCM. Apple had er volgens de toezichthouder voor moeten zorgen dat gebruikers dezelfde privacybescherming hebben waarbij app-ontwikkelaars via één stap om toestemming vragen voor het gebruik van hun persoonlijke informatie.

Apple laat weten dat het tegen de boete in beroep gaat. "Bij Apple vinden we privacy een fundamenteel mensenrecht, en we hebben App Tracking Transparency ontwikkeld om gebruikers op eenvoudige wijze te laten bepalen welke bedrijven hun activiteiten over andere apps en websites kunnen volgen", aldus Apple in een reactie tegenover persbureau AP. "Deze regels gelden voor alle ontwikkelaars, inclusief Apple, en zijn door onze klanten omarmd en geprezen door privacyvoorvechters en privacytoezichthouders wereldwijd." Eerder dit jaar kreeg Apple wegens ATT van de Franse mededingingsautoriteit een boete van 150 miljoen euro opgelegd.