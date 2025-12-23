Apple in beroep tegen miljoenenboete wegens App Tracking Transparency

Apple gaat in beroep tegen de boete van 98 miljoen euro die de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM het bedrijf wegens machtsmisbruik met App Tracking Transparency (ATT) oplegde. Volgens de AGCM heeft Apple met ATT misbruik van zijn dominante positie gemaakt. ATT zorgt ervoor dat apps aan iPhone- en iPad-gebruikers toestemming moeten vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken.
Het venster waarin om toestemming wordt gevraagd voldoet echter niet aan de wettelijke regels om toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens, waardoor app-ontwikkelaars voor hetzelfde doel gebruikers nogmaals toestemming via een ander venster moesten vragen, aldus de AGCM. Het eenzijdig opgelegd beleid zou daarmee de belangen van app-ontwikkelaars schaden, zo stelt de toezichthouder verder.
Daarnaast vindt de AGCM dat de eisen disproportioneel zijn ten opzichte van het beoogde doel om de privacy van gebruikers te beschermen. "Aangezien gebruikersdata essentieel is voor gerichte advertenties, beperkt het dubbele toestemmingsverzoek dat uit het ATT-beleid volgt het verzamelen, koppelen en gebruiken van dergelijke data. Daardoor is de dubbele toestemmingsvereiste schadelijk voor ontwikkelaars, van wie het businessmodel afhankelijk is van advertentieruimte, alsmede voor adverteerders en advertentieplatforms", zo oordeelt de mededingingsautoriteit.
Doordat ontwikkelaars nu twee keer toestemming moeten vragen is het ATT-beleid disproportioneel, besluit de AGCM. Apple had er volgens de toezichthouder voor moeten zorgen dat gebruikers dezelfde privacybescherming hebben waarbij app-ontwikkelaars via één stap om toestemming vragen voor het gebruik van hun persoonlijke informatie.
Apple laat weten dat het tegen de boete in beroep gaat. "Bij Apple vinden we privacy een fundamenteel mensenrecht, en we hebben App Tracking Transparency ontwikkeld om gebruikers op eenvoudige wijze te laten bepalen welke bedrijven hun activiteiten over andere apps en websites kunnen volgen", aldus Apple in een reactie tegenover persbureau AP. "Deze regels gelden voor alle ontwikkelaars, inclusief Apple, en zijn door onze klanten omarmd en geprezen door privacyvoorvechters en privacytoezichthouders wereldwijd." Eerder dit jaar kreeg Apple wegens ATT van de Franse mededingingsautoriteit een boete van 150 miljoen euro opgelegd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.