Currence waarschuwt voor phishingmails rond uitfasering van iDeal

Betalingsverwerker Currence waarschuwt Nederlanders voor phishingmails die mogelijk rond de uitfasering van iDeal worden verstuurd. IDeal moet eind 2027 volledig vervangen zijn door het nieuwe betalingssysteem Wero. Volgend jaar wordt Wero gefaseerd in Nederland ingevoerd. Zo zullen gebruikers als eerste bij online betalingen een nieuw logo zien met daarin de naam van zowel iDeal als Wero.

Wero is onderdeel van het European Payments Initiative (EPI), een door Europese banken opgericht initiatief. Het EPI wil met Wero naar eigen zeggen een 'alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees' ontwikkelen onder één Europees merk. In een eerste fase is Wero bedoeld voor ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) betalingen, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren.

Later is het de bedoeling dat er allerlei diensten aan de wallet kunnen worden toegevoegd, zoals ‘Koop nu, betaal later', digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s. Wero zal volgens EPI de manier waarop mensen betalen 'herdefiniëren'. Wero werkt al in Duitsland, Frankrijk en België. In de loop van volgend jaar wordt het in Nederland gefaseerd geïntroduceerd om iDeal te vervangen, waarbij het nieuwe logo als eerste zichtbaar is.

De volgende stap in het overgangsproces is het overzetten van transacties naar het nieuwe Europese Wero-platform. Als laatste zal Wero iDeal volledig vervangen. De betaaldienst moet in de nabije toekomst ook betalingen voor abonnementen, betalen bij aflevering en betalingen in fysieke winkels gaan ondersteunen. "Er komen vast allemaal valse e-mails en berichten waarin oplichters zeggen dat je je gegevens voor Wero moet veranderen. Doe dat niet, want je blijft gewoon betalen met de app van de bank, net zoals je dat met iDeal doet", laat Amos Kater van iDeal-eigenaar Currence tegenover de NOS weten.

"Wero kan ook een goede vervanger zijn voor Google Pay. Nu kun je met een Androidsmartphone alleen met de dienst van Google betalen aan de kassa. Dat vinden we een slechte zaak en waarschuwden al eens voor de privacyrisico's", zo laat de Consumentenbond over de komst van het nieuwe betaalplatform weten.