'Google-advertenties voor phishingsites kosten slachtoffers 14,6 miljoen dollar'

Criminelen hebben door middel van advertenties die via Google en andere zoekmachines werden getoond, en naar malafide banksites wezen, 14,6 miljoen dollar van slachtoffers gestolen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De advertenties leken op die van legitieme banken en verschenen als gesponsord resultaat boven de normale zoekresultaten, maar wezen in werkelijkheid naar phishingsites. Met gegevens die slachtoffers op deze phishingsites invulden konden criminelen vervolgens op de bankierenomgeving inloggen en frauduleuze transacties verrichten.

In de Verenigde Staten zijn op deze manier meerdere slachtoffers gemaakt, waaronder twee bedrijven. Bij deze slachtoffers werd geprobeerd om in totaal 28 miljoen dollar over te maken. Niet alle transacties werden uitgevoerd. De uiteindelijke schadepost bedroeg 14,6 miljoen dollar. De Amerikaanse autoriteiten melden dat ze een domein en server van de verantwoordelijke criminelen in beslag hebben genomen. Op deze server werden inloggegevens van duizenden slachtoffers aangetroffen, waaronder van de slachtoffers die aangifte deden.