Europese Unie mag komende 6 jaar persoonsgegevens met VK uitwisselen

De Europese Unie mag de komende zes jaar persoonsgegevens met het Verenigd Koninkrijk uitwisselen. De Europese Commissie heeft twee adequaatheidsbesluiten die dit mogelijk maken verlengd tot 27 december 2031. Voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gelden aparte regels. Wanneer een land in de nationale wetgeving een passend beschermingsniveau neemt kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen. Brussel stelt dan vast dat de gegevensbescherming in dat land van een vergelijkbaar niveau is als de AVG.
Voor het Verenigd Koninkrijk werd in 2021 een adequaatheidsbesluit genomen. Dit besluit was tijdelijk, in afwachting op nieuwe privacywetgeving in het VK. Er werd in oktober 2024 een wetsvoorstel gepresenteerd, maar de Britten had dat nog niet aangenomen. Daarom was het volgens de Europese privacytoezichthouders eerder dit jaar nodig om het adequaatheidsbesluit tijdelijk met zes maanden te verlengen, tot 27 december dit jaar.
Dit zou volgens de privacytoezichthouders de Europese Commissie voldoende tijd moeten geven om de Britse privacywetgeving te beoordelen zodra die is aangenomen. Brussel zegt dat het de afgelopen maanden de wetgeving in het VK heeft onderzocht en dat die waarborgen biedt die gelijkwaardig zijn aan die van de EU. Daarop is besloten om de twee adequaatheidsbesluiten voor een periode van zes jaar te verlengen, met de mogelijkheid om de besluiten na deze periode opnieuw te verlengen.
