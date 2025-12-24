Mozilla: leeftijdsverificatie geen oplossing voor maatschappelijke problemen

Verplichte online leeftijdsverificatie en een totaalverbod op social media en andere websites zijn geen oplossing voor complexe maatschappelijke problemen en lossen ook de onderliggende problemen bij online platforms niet op, zo stelt Mozilla. Onlangs voerde de Australische overheid een socialmediaverbod in, waardoor iedereen die een account op een reeks websites wil aanmaken zijn leeftijd moet laten verifiëren. Daarnaast is het verboden om onder de 16 jaar een account op deze websites te hebben.

Volgens Mozilla gaat het om een botte en disproportionele aanpak van de Australische overheid die ook nog eens een verkeerd signaal uitzendt, namelijk dat online leeftijdsverificatie een wondermiddel is. "Australische wetgeving biedt bijna geen richtlijnen hoe serviceproviders privacy, security en de robuustheid van leeftijdsverificatietechnologieën moeten balanceren bij het uitvoeren van leeftijdscontroles. Providers hebben dus geen andere keuze dan te kiezen uit slechte opties", aldus Mozilla.

In het Verenigd Koninkrijk is eerder dit jaar al online leeftijdsverificatie voor allerlei websites verplicht gesteld. Britse gebruikers hebben daardoor allerlei gevoelige data aan tal van nieuw opgerichte leeftijdsverificatie-aanbieders moeten verstrekken. "Deze partijen vragen om allerlei informatie en geven weinig rekenschap of transparantie over de manier waarop ze met gegevens omgaan", merkt Mozilla op.

In plaats van toegang tot bepaalde online platforms te verbieden, zouden beleidsmakers zich moeten richten op het verhelpen van de systemische problemen die online spelen, zoals het niet goed modereren van content, onverantwoord omgaan met data en verslavende ontwerpen. Ook wordt met dergelijk beleid het recht van jongeren beperkt om zich online te kunnen uiten, gaat Mozilla verder.

"De Australische aanpak zendt een zorgwekkende boodschap uit: dat verplichte leeftijdsverificatie en totaalverboden een wondermiddel zijn voor complexe maatschappelijke uitdagingen, ongeacht hun gevolgen voor fundamentele rechten op internet", aldus Mozilla. Dat stelt dat politici ervoor moeten zorgen dat de problemen met social media, waardoor de privacy, het welzijn en de veiligheid van alle gebruikers risico lopen, worden aangepakt, in plaats van jongeren te verbieden om bepaalde platforms te gebruiken.