Amerikaanse verzekeraar Aflac lekt gegevens van ruim 22 miljoen klanten

De Amerikaanse verzekeringsgigant Aflac heeft de persoonlijke gegevens van ruim 22 miljoen klanten gelekt (pdf). In een bericht over het datalek laat Aflac weten dat het op 12 juni op meerdere systemen verdachte activiteit ontdekte. Verder onderzoek wees uit dat de aanvallers ook bestanden had buitgemaakt. Op 4 december werd vastgesteld dat deze bestanden persoonlijke gegevens bevatten.

De gestolen persoonlijke informatie bestaat uit namen, contactgegevens, ingediende claims, gezondheidsinformatie, social-securitynummers en andere persoonlijke gegevens. Slachtoffers van het datalek kunnen nu twee jaar kosteloos gebruikmaken van een dienst die hun identiteit zou moeten beschermen. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van Aflac konden krijgen is niet door de verzekeraar bekendgemaakt.