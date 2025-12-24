Belgische telecomprovider Proximus lekt persoonlijke gegevens van klanten

De Belgische telecomprovider Proximus heeft de persoonlijke gegevens van een onbekend aantal klanten gelekt. Volgens het bedrijf heeft een medewerker van een partner op een niet geautoriseerde manier en "op grote schaal", de Proximus-klantendatabase benaderd. De medewerker kon zo voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer van een onbekend aantal klanten raadplegen.
Proximus merkt op dat het onderzoek naar de volledige omvang van het incident nog gaande is. "In dit stadium, en zolang het onderzoek loopt, kan Proximus geen verdere details over het incident geven", aldus de telecomprovider. Die stelt dat de gestolen gegevens gebruikt kunnen worden door fraudeurs, die zich bijvoorbeeld voordoen als medewerker van Proximus of een ander bedrijf. In het verleden zijn bijvoorbeeld klantgegevens gestolen bij energiebedrijven gebruikt voor bankhelpdeskfraude. Klanten hoeven volgens Proximus geen actie te ondernemen. "Je moet gewoon waakzaam blijven voor verdachte activiteiten."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.