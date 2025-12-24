Belgische telecomprovider Proximus lekt persoonlijke gegevens van klanten

De Belgische telecomprovider Proximus heeft de persoonlijke gegevens van een onbekend aantal klanten gelekt. Volgens het bedrijf heeft een medewerker van een partner op een niet geautoriseerde manier en "op grote schaal", de Proximus-klantendatabase benaderd. De medewerker kon zo voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer van een onbekend aantal klanten raadplegen.

Proximus merkt op dat het onderzoek naar de volledige omvang van het incident nog gaande is. "In dit stadium, en zolang het onderzoek loopt, kan Proximus geen verdere details over het incident geven", aldus de telecomprovider. Die stelt dat de gestolen gegevens gebruikt kunnen worden door fraudeurs, die zich bijvoorbeeld voordoen als medewerker van Proximus of een ander bedrijf. In het verleden zijn bijvoorbeeld klantgegevens gestolen bij energiebedrijven gebruikt voor bankhelpdeskfraude. Klanten hoeven volgens Proximus geen actie te ondernemen. "Je moet gewoon waakzaam blijven voor verdachte activiteiten."