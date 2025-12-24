Amerikaanse rechter blokkeert verplichte leeftijdsverificatie voor appstores

Een federale rechter in Texas heeft een wet geblokkeerd die vanaf 1 januari appstores in de Amerikaanse staat zou verplichten om de leeftijd van alle gebruikers te verifiëren. De Texas App Store Accountability Act (SB2420) verplicht Apple, Google en andere appstores om de leeftijd van een gebruiker te controleren zodra die een account aanmaakt (pdf). Volgens de rechter is de wet zeer waarschijnlijk in strijd met de grondwet, en dan met name het recht op de vrijheid van meningsuiting.
De Computer & Communication Industry Association (CCIA), waar Apple, Google en andere grote techbedrijven lid van zijn, had de staat Texas wegens de leeftijdsverificatiewet aangeklaagd. Volgens de vereniging wordt met de uitspraak van de rechter het recht op het eerste amendement voor appstores, app-ontwikkelaars, ouders en jongeren beschermd. De rechter zal nu kijken of de wet inderdaad in strijd met de grondwet is. Mocht dit zo zijn, dan zal die worden verworpen. Apple laat in een reactie weten dat het de aangekondigde implementatieplannen pauzeert en het juridisch proces in de gaten houdt.
