Italië eist dat Meta concurrerende AI-chatbots op WhatsApp blijft toestaan

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft geëist dat Meta concurrerend AI-chatbots op WhatsApp vooralsnog blijft toestaan. Eerder deze maand maakte de Europese Commissie al bekend dat het een onderzoek naar Meta is gestart of WhatsApp met het nieuwe beleid voor AI-aanbieders niet de Europese mededingingsregels overtreedt.

Vanaf 15 januari volgend jaar zijn chatbots van al aanwezige AI-aanbieders niet meer toegestaan op het platform. Voor AI-providers die nog niet op WhatsApp actief zijn, zijn de regels al van kracht. Het gaat hierbij specifiek om bedrijven die via WhatsApp met hun klanten communiceren en hierbij een AI-tool willen inzetten. Vanwege het nieuwe beleid kondigde Microsoft aan dat het gaat stoppen met het aanbieden van Copilot op WhatsApp.

Volgens Brussel kunnen de nieuwe regels ervoor zorgen dat concurrerende AI-aanbieders hun klanten niet meer via WhatsApp kunnen bereiken. De eigen AI-dienst van Meta blijft wel gewoon toegankelijk voor WhatsApp-gebruikers. De AGCM heeft geëist dat Meta het nieuwe beleid voorlopig niet doorvoert. Volgens de mededingingsautoriteit lijkt het gedrag van meta op machtsmisbruik, omdat het markttoegang en de technische ontwikkeling van chatbotdiensten belemmert, wat ten koste gaat van consumenten.

Het onderzoek is nog gaande, maar zolang dat loopt kan het van kracht worden van het beleid voor onherstelbare schade zorgen, aldus de AGCM. Die wil daarom dat Meta het AI-beleid per direct opschort. Meta heeft aangegeven dat het beroep zal aantekenen.