WIRED magazine lekt persoonlijke gegevens van 2,3 miljoen gebruikers

WIRED magazine heeft de persoonlijke gegevens van 2,3 miljoen gebruikers gelekt, die inmiddels ook op internet zijn verschenen. Het gaat om e-mailadressen en weergavenamen. Voor een "klein aantal" gebruikers betreft het ook namen, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht, geografische locatie en adresgegevens, zo laat Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned weten. Volgens securitybedrijf Hudson Rock zijn de adresgegevens van meer dan 102.000 gebruikers in handen van de aanvaller gekomen.
De gegevens zouden naar verluid zijn gestolen bij uitgeverij Condé Nast. De aanvaller die de informatie op internet publiceerde stelt dat hij ook gegevens heeft van gebruikers van andere merken en magazines die onder Condé Nast vallen. De gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de datalekzoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gelekte e-mailadressen van WIRED-gebruikers kwam 81 procent al in een ander bekend datalek voor.
