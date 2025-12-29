Coinbase-gebruikers voor 16 miljoen dollar bestolen door nepmedewerker

Zo'n honderd gebruikers van Coinbase zijn opgelicht door een oplichter die zich voordeed als medewerker van de cryptobeurs en zo'n 16 miljoen dollar aan cryptovaluta wist te stelen. In deze zaak is een 23-jarige Amerikaan aangeklaagd, zo melden de Amerikaanse autoriteiten. Volgens de aanklacht werden slachtoffers telefonisch door de verdachte benaderd die zich daarbij voordeed als Coinbase-medewerker.
Slachtoffers kregen te horen dat hun cryptovaluta risico liep en naar een andere wallet moest worden overgemaakt. De oplichter liet slachtoffers geloven dat zij de enige waren die controle over deze wallet hadden, maar in werkelijkheid had ook de oplichter toegang. Het geld in de wallet werd vervolgens gestolen en witgewassen, zo laat de aanklacht verder. De autoriteiten claimen ook dat het thuis ip-adres van de verdachte was gekoppeld aan meerdere wallets die bij de fraude werden gebruikt.
De man zou ook op online fora mensen hebben gerekruteerd om als social engineer voor hem te werken. Tevens zou de verdachte over het oplichten van zijn slachtoffers op internet hebben opgeschept. Eén van de slachtoffers verloor meer dan één miljoen dollar aan cryptovaluta. Volgens Coinbase is het gelukt om 600.000 dollar terug te halen. De Amerikaanse autoriteiten stellen dat Coinbase en andere bedrijven klanten nooit bellen om crypto naar een "safe wallet" over te maken.
