Salaris Belgisch Kamerlid na phishingmail overgemaakt naar criminelen

dinsdag 30 december 2025, 09:45 door Redactie, 1 reacties

Het salaris van een Belgisch Kamerlid is na een phishingmail overgemaakt naar criminelen. Dat laat Kamerlid Mathieu Michel tegenover de Waalse krant Sudinfo weten. Het incident deed zich eerder deze maand voor. De Belgische federale Kamer is de tegenhanger van de Nederlandse Tweede Kamer. De ondersteunde organisatie van de Kamer ontving een phishingmail met daarin het verzoek om het rekeningnummer van Michel te wijzigen, waarna zijn salaris naar dit rekeningnummer werd overgemaakt.

Volgens Michel stond zijn naam zelfs niet in het e-mailadres, zo laat VRT NWS weten. De organisatie van de Kamer spreekt van een "menselijke inschattingsfout" en zegt het e-mailadres van de oplichter te hebben geblokkeerd. Verdere details over het incident zijn niet door de organisatie gegeven, behalve dat het gebruikte procedures heeft aangescherpt. Inmiddels heeft het Kamerlid zijn laatste salaris ontvangen en is er melding bij de politie gedaan. Welk bedrag de criminelen precies hebben buitgemaakt is onbekend, maar vanaf 1 maart dit jaar bedraagt de parlementaire brutovergoeding voor een Kamerlid bijna 9.000 euro per maand.

Reacties (1)
Vandaag, 10:33 door Briolet
Welk bedrag de criminelen precies hebben buitgemaakt is onbekend,…

Waarschijnlijk zo'n € 5000. Ik neem aan dat de werkgevers in België, net als in Nederland, de loonbelasting alvast inhouden. De Belgische belasting kent ook loonschijven en alles boven de 4100 per maand valt in de 50% schijf. Daaronder zit nog een 40 en 45% schijf. Bruto 9000 zal dan netto op zo'n 5000 uitkomen.
