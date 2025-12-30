Gevolgen datalek Clinical Diagnostics voor bevolkingsonderzoek nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk of het grote en gevoelige datalek bij Clinical Diagnostics gevolgen heeft voor de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Daarnaast is nog altijd niet bekendgemaakt hoe de datadiefstal kon plaatsvinden. Een ransomwaregroep genaamd Nova wist begin juli toegang te krijgen tot het netwerk van Clinical Diagnostics, zo liet het medisch laboratorium uit Rijswijk zelf weten.

De aanvallers wisten de persoonlijke en medische gegevens van een groot aantal mensen te stelen. Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Demissionair staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport stuurde onlangs een overzicht van deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker naar de Tweede Kamer.

In 2024 was er een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Of het datalek bij Clinical Diagnostics gevolgen heeft voor de deelname dit jaar kan nog niet worden gezegd, aangezien de cijfers alleen vorig jaar betreffen. "Eventuele effecten van de datahack op de deelname zijn daarom niet zichtbaar in deze monitor. Het is op dit moment nog niet mogelijk om te zeggen of de datahack invloed heeft (gehad) op de deelname", aldus Tielen.

De staatssecretaris zegt dat er op dit moment wel een steeds veranderende instroom van ingestuurde zelftesten bij de labs zichtbaar is, maar daar nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden wat betreft de deelname. "Zodra we hier meer over kunnen zeggen en we een significante verandering in de deelname zien, zal ik uw Kamer daarover informeren", zo stelt de bewindsvrouw.

Hoe het datalek precies mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. In de Tweede Kamer werden hier eerder vragen over gesteld. "De oorzaak van de hack vormt onderwerp van nader onderzoek. Op dit moment is nog niet concreet te duiden wanneer de uitkomsten daarvan bekend zullen worden. Uiteraard zal op basis van de uitkomsten worden bezien welke lessen daaruit kunnen worden getrokken", liet Tielen vorige maand weten.