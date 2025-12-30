Criteo mag van rechter geen trackingcookies zonder toestemming plaatsen

Advertentiebedrijf Criteo mag nog altijd niet zonder toestemming trackingcookies op de systemen van een man plaatsen, zo heeft de rechtbank Rotterdam laatst geoordeeld. Het is de derde keer op rij dat het bedrijf in een gang naar de rechter aan het kortste eind trekt. Criteo plaatst trackingcookies om surfgedrag, interesses en andere gegevens van internetgebruikers te verzamelen en te analyseren voor commerciële doeleinden.

Via de trackingcookies toont Criteo gerichte advertenties. Dat gebeurt door het maken van gebruikersprofielen en het herkennen van gebruikers als zij websites bezoeken. Door gebruik te maken van het Real Time Bidding (RTB)-Systeem wordt een internetgebruiker binnen seconden herkend en krijgt een op hem afgestemde advertentie te zien. Trackingcookies spelen daarbij een essentiële rol.

In 2023 kreeg Criteo van de Franse privacytoezichthouder CNIL wegens gerichte advertenties een boete van veertig miljoen euro opgelegd. Een Nederlandse burger stuurde Criteo een paar maanden later een brief dat het advertentiebedrijf zonder toestemming trackingcookies bij hem plaatste en dat het hier per direct mee moest stoppen. Daarnaast moest Criteo stoppen met de onrechtmatige gegevensverwerking en alle verkregen gegevens van de man verwijderen.

Op basis van een deskundigenrapport van de Haagse Privacy Company bleek dat Criteo inderdaad zonder toestemming trackingcookies plaatst. Volgens Criteo zijn haar partners verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming. Daarnaast zou met het algemene verbod op het plaatsten van cookies, zoals de man eist, de business van Criteo op losse schroeven worden gezet.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde eind 2023 dat Criteo zich voor het verkrijgen van toestemming niet kan verschuilen achter haar partners. "Criteo moet als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij via de cookies verkrijgt een rechtsgeldige verwerkingsgrondslag hebben", merkte de rechter op. Door zonder toestemming van de man toch cookies te plaatsen heeft het advertentiebedrijf volgens de rechter niet voldaan aan haar wettelijke verplichtingen.

De rechter stelde dat Criteo per direct moest stoppen met het plaatsen van trackingcookies op systemen van de man. Als het dit niet doet moest het een dwangsom van 250 euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro. Daarnaast moest het advertentiebedrijf de man binnen zeven dagen inzicht in zijn gegevens geven, anders zou het wederom een dwangsom van 250 euro per dag krijgen.

Hoger beroep

Criteo ging zonder succes tegen het vonnis in beroep. Het gerechtshof Amsterdam gebood Criteo eind 2023 om het onrechtmatig handelen, door het zonder toestemming plaatsen van trackingcookies op systemen van de man, per direct te stoppen. Anders moest het een dwangsom van 250 euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro. Ook werd Criteo veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Vervolgens besloot de rechtbank Amsterdam in april 2024 de dwangsom voor Criteo te verhogen naar 500 euro per dag met een maximum van 50.000. Criteo stapte vervolgens naar de rechtbank Rotterdam, waar het vorderde om het door het gerechtshof Amsterdam opgelegde verbod op te heffen en de man die het bedrijf had aangeklaagd te veroordelen tot het betalen van de proceskosten.

Nieuw vonnis