Coupang: vermeende dader achter groot datalek gooide MacBook in rivier

Een voormalige medewerker van Coupang die wordt verdacht van het grootste datalek in de geschiedenis van Zuid-Korea zou zijn MacBook Air in een rivier hebben gegooid, waar die vervolgens kon worden opgevist, zo claimt de winkelgigant. Het bedrijf, dat ook de 'Amazon van Azië' wordt genoemd, liet onlangs weten dat de persoonlijke gegevens van 33,7 miljoen klanten zijn gestolen.

De gegevens zouden over een periode van meerdere maanden door een medewerker zijn buitgemaakt, die vervolgens op de vlucht sloeg. Volgens Coupang wist het op 18 december een MacBook Air van de verdachte uit een rivier op te vissen. De laptop zou in een tas zijn gestopt en verzwaard met bakstenen. De machine is inmiddels overgedragen aan de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Tevens claimt Coupang dat de verdachte, de gegevens van miljoenen klanten heeft benaderd, maar uiteindelijk data van drieduizend accounts heeft opgeslagen. Deze gegevens zouden ook niet verder zijn verspreid.

Coupang zegt in een persbericht dat het "digitale vingerafdrukken en ander forensisch bewijs" gebruikte om de dader te identificeren. "De dader heeft alles bekend en uitgelegd hoe hij de gebruikersdata benaderde." De winkelgigant stelt aanvullend dat alle apparaten en harde schijven die de dader gebruikte om gegevens van Coupang-gebruikers te lekken zijn gevonden en veiliggesteld.

Coupang beweert ook dat de man, na berichtgeving over het datalek, alle gegevens heeft verwijderd. Volgens Zuid-Koreaanse politici en overheidsinstanties heeft Coupang zich nalatig gedragen. Vandaag en morgen vindt er in het Zuid-Koreaanse parlement een hoorzitting over het datalek plaats.