Medewerkers cybersecuritybedrijven vielen organisaties aan met ransomware

Twee medewerkers van Amerikaanse cybersecuritybedrijven hebben bekend dat ze meerdere organisaties met ransomware hebben aangevallen. Bij één van deze aanvallen betaalde het slachtoffer meer dan één miljoen dollar losgeld. Ruim een week geleden berichtte persbureau Boomberg al over de bekentenis, maar die is nu ook door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangekondigd.

In de zaak worden drie personen verdacht, waarvan er nu twee bekend hebben. Volgens de openbaar aanklager werkten de mannen samen met een ransomwaregroep genaamd BlackCat, ook bekend als ALPHV. De drie zouden meerdere ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij één van de slachtoffers, een medisch bedrijf, uiteindelijk losgeld betaalde.

De aanvallen vonden plaats van april 2023 tot en met december dat jaar. De verdachten betaalden de criminelen achter de BlackCat-ransomware twintig procent van elk ontvangen losgeldbedrag. Daarvoor kreeg het trio toegang tot de ransomware en het "afpersingsplatform" van de ransomwaregroep, aldus de autoriteiten. De twee verdachten die nu hebben bekend waren bij cybersecuritybedrijven werkzaam als incident response manager en onderhandelaar bij ransomware-incidenten.

"Alledrie de mannen werkten in de cybersecurity-industrie - wat inhoudt dat ze speciale vaardigheden en ervaring hadden in het beveiligen van computersystemen tegen aanvallen, waaronder de aanvallen die ze tegen slachtoffers in deze zaak uitvoerden", zo stellen de Amerikaanse autoriteiten. Tachtig procent van de 1,2 miljoen dollar die de drie verdachten van het ene slachtoffer ontvingen werd verdeeld en witgewassen.

BlackCat hanteerde een 'ransomware-as-a-service' (RaaS) model. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De groep zou zichzelf vorig jaar maart via een 'exit scam' hebben opgeheven.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de BlackCat-ransomware wereldwijd meer dan duizend slachtoffers gemaakt. De rechter zal in deze zaak op 12 maart vonnis wijzen. De twee verdachten die hebben bekend kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.