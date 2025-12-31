Europees Ruimteagentschap meldt mogelijke inbraak op servers

Het Europees Ruimteagentschap (ESA) heeft te maken gekregen met een "cybersecurityprobleem" waarbij er mogelijk op meerdere servers is ingebroken. Dat heeft de organisatie via X laten weten. Een aantal dagen geleden claimde iemand op internet 200 gigabyte aan data van ESA in handen te hebben. Het zou onder andere gaan om vertrouwelijke interne documenten, broncode, configuratiebestanden, interne interfaces en gevoelige technische informatie met betrekking tot ruimtevaartprogramma's.
Gisteren kwam ESA met een verklaring waarin het laat weten dat het bekend is met een "cybersecurityprobleem" met betrekking tot servers die zich buiten het bedrijfsnetwerk van het ruimteagentschap bevinden. "We zijn forensisch onderzoek gestart, dat nog gaande is, en hebben maatregelen genomen om mogelijk getroffen systemen te beveiligen."
Volgens het Europees Ruimteagentschap blijkt uit voorlopig onderzoek dat "slechts een klein aantal" externe servers "mogelijk" getroffen is. Deze servers worden binnen de wetenschappelijke gemeenschap gebruikt voor "unclassified collaborative engineering" activiteiten, zo laat de verklaring verder weten. Om wat voor activiteiten het precies gaat en welke informatie mogelijk is getroffen wordt niet gemeld. ESA zegt dat alle betrokken stakeholders inmiddels zijn ingelicht en verdere details zodra beschikbaar worden gedeeld.
