Roundcube Webmail XSS-lek laat aanvaller e-mailaccounts overnemen

Een kwetsbaarheid in Roundcube Webmail maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand e-mailaccounts over te nemen. Beveiligingslekken in RoundCube zijn in het verleden vaker gebruikt bij aanvallen en de Poolse overheid spreekt van een gevaarlijke kwetsbaarheid. Er zijn updates beschikbaar om het probleem te verhelpen. Roundcube is opensource-webmailsoftware en wordt door allerlei organisaties gebruikt.

Het beveiligingslek (CVE-2025-68461), gevonden door een onderzoeker van securitybedrijf CrowdStrike, betreft een cross-site scripting (XSS) probleem. Het zorgt ervoor dat een aanvaller door het versturen van een e-mail met een speciaal geprepareerd SVG-bestand JavaScript-code in de browser van een gebruiker kan uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om e-mails te stelen of zelfs een e-mailaccount over te nemen, zo waarschuwt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Organisaties worden opgeroepen om te updaten naar versies 1.6.12 en 1.5.12.