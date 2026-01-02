Zorgverlener VS betaalt 500.000 dollar wegens datalek door gestolen wachtwoord

Een Amerikaanse zorgverlener betaalt de Amerikaanse staat New York 500.000 dollar wegens een datalek dat door gestolen inloggegevens werd veroorzaakt. Aanvallers wisten in 2023 met de gecompromitteerde inloggegevens toegang tot het netwerk van OrthopedicsNY te krijgen. Het ging om een ransomware-aanval. Vervolgens werden de onversleutelde, gevoelige persoonlijke gegevens van meer dan 650.000 mensen gestolen.

De buitgemaakte data bestond naast zorggerelateerde informatie voor 110.000 mensen uit social-securitynummers, rijbewijsnummers en paspoortnummers. De procureur-generaal van de Amerikaanse staat deed onderzoek en stelde vast dat de zorgverlener patiëntgegevens niet goed had beveiligd. Zo maakte OrthopedicsNY geen gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) voor remote toegang, waren gevoelige patiëntgegevens niet versleuteld en vonden er geen periodieke risico-assessments plaats.

De zorgverlener en de staat zijn een schikking overeengekomen, waarbij OrthopedicsNY een bedrag van 500.000 dollar betaalt. Daarnaast moet de zorgverlener verschillende maatregelen doorvoeren, waaronder het gebruik van MFA voor remote toegang en het versleutelen van verkregen, verwerkte, verstuurde en beheerde gegevens van zowel patiënten als medewerkers. Hoe de aanvallers de inloggegevens konden stelen is niet bekendgemaakt.