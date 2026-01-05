Reuters: beveiligingslekken in Grok leidden tot AI-beelden van minderjarigen

Het dieprtepunt in Europa was wat mij betreft toen de grote lijder (bewuste taalfout) van Iran Rome bezocht. Die stad staat bomvol kunst, en niet elk kunstwerk heeft een broekje aan. Dus toen hadden ze half Rome maar achter de triplex platen getimmerd. Zodat de grote lijder van Iran niet zou schrikken.



Waar ik als oude garde (jaren 60/70 groot geworden, altans eerste pogingen) echt van schrik is dat iets als "afbeeldingen van minderjarigen in minimale kleding" nieuws is. Dat er steeds meer mensen zijn die daarover vallen.



Is er wat mis dan met "afbeeldingen van minderjarigen in minimale kleding"?????? Of kunnen die beter achter de triplex worden getimmerd tot ze 18 zijn? Want er zou eens iemand aanstoot aan kunnen nemen?



Nou is grok wel weer het verkeerde voorbeeld. Want dat is van musk en die is bipolair. Die doet het er dan weer om. Als er nou één soort hopeloos is (weet ik uit eigen ervaring), dan zijn het wel borderliners. Met zulke mensen kun je echt niks aanvangen.



Maar het gaat me juist om de morele principes. Ook dat je bijvoorbeeld gewoon als minderjarige gewoon zon der problemen "minderjarige in minimale kleding" kunt zijn. En dat dat dus helemaal niet eens opvalt dat je lekker "minderjarige in minimale kleding" loopt te wezen.



Wij zijn namelijk meer en meer "minderjarigen in minimale kleding" enorme complexen aan het aanpraten. Dat dat iets heel ergs is.



Straks moet je al je kerstengeltjes nog gaan afplakken.



En wie gaat er dan de lul zijn? Juist. "Minderjarigen in minimale kleding"



Kweek je hele kuddes met sleepwetpolitici mee!



Oh. Zijn ze er al?