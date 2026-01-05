Nieuws
image

Reuters: beveiligingslekken in Grok leidden tot AI-beelden van minderjarigen

maandag 5 januari 2026, 15:01 door Redactie, 3 reacties

Beveiligingsfouten in Grok, de AI-chatbot van xAI, hebben ertoe geleid dat het systeem afbeeldingen van minderjarigen in minimale kleding genereerde. Dat blijkt uit verklaringen van Grok zelf, zo meldt Reuters. Grok is geïntegreerd in het platform X en bleek in staat om na gebruikersverzoeken beelden te produceren die minderjarigen op een expliciete manier weergaven. Volgens Grok waren de incidenten het gevolg van tekortschietende contentfilters en safeguards.

Het genereren van dergelijk materiaal valt onder internationaal verboden content, waaronder CSAM. In Frankrijk zijn de beelden gemeld bij justitie en de mediatoezichthouder. Ook de Indiase overheid heeft X opgedragen maatregelen te nemen om misbruik van Grok te voorkomen.

xAI heeft tegenover Reuters geen inhoudelijke reactie gegeven en beperkte zich tot de verklaring: “Legacy Media Lies.”

Reacties (3)
Vandaag, 15:17 door Anoniem
Maybe unpopular opinion: Liever zo, door een computer gegenereerde (afschuwelijke) content, dan dat er daadwerkelijk jongeren onder moeten hebben lijden, toch?

Die plaatjes willen die gestoorden toch, laat het ze dan liever synthetisch verkrijgen...
Vandaag, 15:32 door Anoniem
Het dieprtepunt in Europa was wat mij betreft toen de grote lijder (bewuste taalfout) van Iran Rome bezocht. Die stad staat bomvol kunst, en niet elk kunstwerk heeft een broekje aan. Dus toen hadden ze half Rome maar achter de triplex platen getimmerd. Zodat de grote lijder van Iran niet zou schrikken.

Waar ik als oude garde (jaren 60/70 groot geworden, altans eerste pogingen) echt van schrik is dat iets als "afbeeldingen van minderjarigen in minimale kleding" nieuws is. Dat er steeds meer mensen zijn die daarover vallen.

Is er wat mis dan met "afbeeldingen van minderjarigen in minimale kleding"?????? Of kunnen die beter achter de triplex worden getimmerd tot ze 18 zijn? Want er zou eens iemand aanstoot aan kunnen nemen?

Nou is grok wel weer het verkeerde voorbeeld. Want dat is van musk en die is bipolair. Die doet het er dan weer om. Als er nou één soort hopeloos is (weet ik uit eigen ervaring), dan zijn het wel borderliners. Met zulke mensen kun je echt niks aanvangen.

Maar het gaat me juist om de morele principes. Ook dat je bijvoorbeeld gewoon als minderjarige gewoon zon der problemen "minderjarige in minimale kleding" kunt zijn. En dat dat dus helemaal niet eens opvalt dat je lekker "minderjarige in minimale kleding" loopt te wezen.

Wij zijn namelijk meer en meer "minderjarigen in minimale kleding" enorme complexen aan het aanpraten. Dat dat iets heel ergs is.

Straks moet je al je kerstengeltjes nog gaan afplakken.

En wie gaat er dan de lul zijn? Juist. "Minderjarigen in minimale kleding"

Kweek je hele kuddes met sleepwetpolitici mee!

Oh. Zijn ze er al?
Vandaag, 15:33 door Anoniem
Mhhh...
AI-nepkinderen mét kleding?
Ik vraag me af wat daar zo expliciet aan is...
Kinderen zijn tegenwoordig een hot-topic blijkbaar, men maakt zich al druk al je ze verkeerd aankijkt, of te langzaam langs een chêche loopt, dan wordt men al bijna het "P-woord" genoemd.
Vroeger zag je ze gewoon oberal naakt in de tuin of op het strand spelen, dat was toen heel normaal, niemand die er een bal om gaf, en ik kan me niet voorstellen dat men daar ook echt om geeft.
Misschien bedoelen ze iets anders ofzo?
Als iemand het kan bijlichten, zou heel fijn zijn. (-:
