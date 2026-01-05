Kimwolf-botnet telt meer dan twee miljoen apparaten

Meer dan twee miljoen apparaten maken onderdeel uit van het Kimwolf-botnet. Dit malafide netwerk is gericht op het uitvoeren van DDoS-aanvallen en het creëren van proxy-servers. Met name Android-apparaten die via de Android Debug Bridge (ADB)-service toegankelijk zijn, zijn daarbij doelwit.

Hiervoor waarschuwt securitybedrijf Synthient, dat de activiteiten omtrent Kimwolf volgt. Het botnet is sinds augustus 2025 actief en is in de afgelopen vier maanden substantieel gegroeid. In veel gevallen maken aanvallers gebruik van proxy-servers die zijn opgezet op systemen van slachtoffers voor het benaderen van Android-apparaten via ADB. In veel gevallen zijn besmette systemen Android-gebaseerde settopboxen.

Synthient stelt op zijn website een tool beschikbaar waarmee gecontroleerd kan worden of apparaten onderdeel zijn van het Kimwolf-botnet. Indien dit het geval is, adviseert het bedrijf de tv-boxes volledig te wissen of te vernietigen. Bedrijven krijgen daarnaast het advies C2-servers en domeinnamen die met het botnet in verband zijn gebracht te blokkeren. Ook raadt Synthient aan netwerkverkeer te monitoren op verdachte activiteiten.