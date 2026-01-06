WhatsApp neemt maatregelen tegen device fingerprinting

WhatsApp neemt maatregelen tegen kwetsbaarheden die device fingerprinting mogelijk maken. Kwaadwillenden kunnen hierdoor minder eenvoudig details over het mobiele apparaat van een beoogd slachtoffer achterhalen. Dit meldt Tal Be'ery, medeoprichter en CTO van Zengo Wallet. Be'ery meldt dat WhatsApp door zijn populariteit een waardevolle tool is voor veel cybercriminelen. Om een slachtoffer succesvol met malware te besmetten, moeten aanvallers bijvoorbeeld vooraf achterhalen welk besturingssysteem hij of zij gebruikt.

Zengo Wallet waarschuwde begin 2024 al dat WhatsApp allerlei informatie over het apparaat van zijn gebruikers lekt. De kern van het probleem zit volgens het bedrijf in het end-to-end-encryptieprotocol dat WhatsApp gebruikt. Elk apparaat van een eindgebruiker maakt bijvoorbeeld gebruik van een losstaande sessie die met het apparaat van de verzender is verbonden, waarbij verschillende encryptiesleutels worden gehanteerd. Dit maakt het mogelijk individuele apparaten te identificeren, meldt Zengo Wallet. Ook toonde het bedrijf aan hoe deze sessies gebruikt kunnen worden om aanvallen op een specifiek apparaat te richten.

Daarnaast bleek in 2025 dat device fingerprinting mogelijk is, wat aanvallers in staat stelt het exacte besturingssysteem op een apparaat te identificeren. Dit maakt het mogelijk malware aan het slachtoffer af te leveren die specifiek is afgestemd op het apparaat van de gebruiker, wat de slagingskans van de besmettingspoging verhoogt.

Be'ery meldt dat WhatsApp nu stilletjes maatregelen neemt om device fingerprinting tegen te gaan. De CTO spreekt van een 'welkome verandering' in de houding van moederbedrijf Meta ten opzichte van device fingerprinting, wat het eerder niet actief aanpakte. Wel meldt Be'ery dat aanvallers op basis van One-Time PK ID nog altijd kunnen achterhalen of apparaten op Android of iOS draaien.