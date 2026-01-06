Britse school sluit tijdelijk deuren na cyberaanval

Een school in het Britse Nuneaton heeft de deuren tijdelijk gesloten na een cyberaanval. Als voorzorgsmaatregel zijn de IT-systemen van de school volledig offline gehaald om verdere schade te voorkomen.

Het gaat om de Higham Lane School, een middelbare school voor leerlingen van elf tot achttien jaar. In een verklaring op de eigen website laat de school weten dat zij zowel maandag 6 januari als dinsdag 7 januari gesloten blijft vanwege een cyberincident. Volgens de school was dit een “moeilijk maar noodzakelijk besluit”.

De beslissing is genomen in overleg met externe partijen, waaronder het Cyber Incident Response Team van het Britse ministerie van Onderwijs. In afwachting van het onderzoek is leerlingen en medewerkers dringend verzocht niet in te loggen op schoolsystemen, waaronder Google Classroom en SharePoint, en geen schoolapparatuur te gebruiken.

Over de aard en impact van het incident is op dit moment weinig bekend. De school heeft niet bekendgemaakt of het bijvoorbeeld gaat om ransomware, datadiefstal of ongeautoriseerde toegang, of dat er persoonsgegevens van leerlingen of medewerkers zijn gelekt.

Het incident wordt nog onderzocht. De Higham Lane School zegt verdere updates te zullen delen zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak en de gevolgen van de cyberaanval.