Ledger-gebruikers gewaarschuwd voor nieuw security-incident

Ledger, aanbieder van cryptowallets, waarschuwt voor een security-incident. Onbevoegden hebben via betalingsverwerker Global-e toegang gekregen tot persoonlijke gegevens van Ledger-gebruikers. Het gaat onder meer om namen en contactinformatie.

ZachXBT, een crypto investeerder die vaker informatie deelt over crypto-gerelateerde security-incidenten, deelt op X een e-mail die Ledger naar klanten heeft gestuurd. Het bedrijf waarschuwt hierin dat Global-e ongebruikelijke activiteiten heeft gedetecteerd in cloudsystemen van Ledger. De aanbieder van cryptowallets meldt dat het forensische experts heeft ingeschakeld om het incident te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek meldt Ledger dat namen en contactinformatie zijn ingezien door onbevoegden.

Ledger was eerder ook al doelwit van cyberaanvallen. Zo lekte in juni 2020 meer dan een miljoen e-mailadressen van Ledger-klanten uit via e-commercepartner Shopify. In 2023 werd bijna een half miljoen dollar gestolen van Ledger.

In een verklaring aan CoinDesk wijst Ledger erop dat het security incident heeft plaatsgevonden bij Global-e. Het benadrukt dat Global-e geen toegang heeft tot onder meer secrets van klanten of inzicht heeft in hun wallets.