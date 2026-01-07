VK investeert 210 miljoen pond in versterking digitale veiligheid

De Britse overheid lanceert het Government Cyber Action Plan. Het investeert 210 miljoen pond, omgerekend bijna 243 miljoen euro, in het versterken van de digitale beveiliging van publieke diensten. De diensten moeten voortaan voldoen aan dezelfde security eisen als kritieke infrastructuur.
Het geld is onder meer bedoeld voor de oprichting van een Government Cyber Unit. Deze afdeling komt onder leiding van de Britse Chief Information Security Officer (CISO) en onder toezicht van het Department for Science, Innovation and Technology (DSIT). De Government Cyber Unit moet de identificatie van security risico's, reactie op cyberincidenten en herstelcapaciteiten verbeteren.
Het plan wordt gelijktijdig gepresenteerd met de tweede lezing van de Cyber Security and Resilience Bill, waaraan de Britse overheid al langer werkt. Deze wet verplicht overheidsdiensten te voldoen aan dezelfde beveiligingseisen als cloudproviders, zoekmachines en beheerders van kritieke infrastructuur, waaronder datacenters.
