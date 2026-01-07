DTC en NCSC per 1 januari officieel samengevoegd

Het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn per 1 januari 2026 samengevoegd. Het NCSC vormt hiermee het aanspreekpunt voor digitale weerbaarheid voor Nederlandse organisaties.

"Met de samenvoeging bieden we alle Nederlandse organisaties toegang tot de kennis en ondersteuning die ze nodig hebben om digitaal weerbaar te zijn. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of onderdeel van een vitale sector: we zijn er voor je met praktische handvatten en actuele dreigingsinformatie en zijn 24/7 bereikbaar voor advies en ondersteuning. De bundeling van onze krachten stelt ons in staat om beter aan te sluiten bij de verschillende behoeften van organisaties in Nederland", zegt Matthijs van Amelsfort, directeur van het NCSC.

Het NCSC vervult vier rollen:

Uitvoeringscoördinator: het NCSC faciliteert samenwerking tussen publieke en private partners.

Kennis- en adviescentrum: het centrum vertaalt complexe cyberdreigingen naar praktische handvatten, van scans tot concrete beveiligingsadviezen.

Nationaal CSIRT: als Computer Security Incident Response Team (CSIRT) is het NCSC 24/7 bereikbaar bij cyberdreigingen en incidenten. Ook waarschuwt het centrum voor dreigingen en biedt ondersteuning bij incidentrespons.

Sectoraal CSIRT: het NCSC biedt als CIRT gericht ondersteuning aan organisaties die vallen onder de Cyberbeveiligingswet met sectorale dreigingsbeelden en incidentmanagement.

Ook de website van het NCSC is vernieuwd en bundelt alle beschikbare informatie, tools en kennis.