DTC en NCSC per 1 januari officieel samengevoegd

Het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn per 1 januari 2026 samengevoegd. Het NCSC vormt hiermee het aanspreekpunt voor digitale weerbaarheid voor Nederlandse organisaties.
"Met de samenvoeging bieden we alle Nederlandse organisaties toegang tot de kennis en ondersteuning die ze nodig hebben om digitaal weerbaar te zijn. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of onderdeel van een vitale sector: we zijn er voor je met praktische handvatten en actuele dreigingsinformatie en zijn 24/7 bereikbaar voor advies en ondersteuning. De bundeling van onze krachten stelt ons in staat om beter aan te sluiten bij de verschillende behoeften van organisaties in Nederland", zegt Matthijs van Amelsfort, directeur van het NCSC.
Ook de website van het NCSC is vernieuwd en bundelt alle beschikbare informatie, tools en kennis.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.