Maker van stalkerware pcTattletale bekent schuld in VS

De oprichter van pcTattletale heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan onder meer computervredebreuk, het verkopen en adverteren van surveillancesoftware voor onrechtmatig gebruik en samenzwering. De straf zal naar verwachting later dit jaar worden vastgesteld, zo meldt TechCrunch.

pcTattletale was zogenoemde stalkerware: surveillancesoftware gericht op gebruik door consumenten. De software maakte het mogelijk om slachtoffers te volgen en te bespioneren, wat in de praktijk vaak leidde tot stalking en heimelijke surveillance. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat in de Verenigde Staten weer een maker van stalkerware strafrechtelijk wordt vervolgd. In 2014 werd voor het laatst een vergelijkbare zaak gevoerd, tegen de maker van de stalkerware-app StealthGenie.

De strafzaak tegen de oprichter van pcTattletale is het resultaat van een meerjarig onderzoek door Homeland Security Investigations (HSI), een onderdeel van de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). HSI startte medio 2021 een onderzoek naar pcTattletale als onderdeel van een bredere aanpak tegen stalkerware.

pcTattletale is sinds 2024 al niet meer actief. De dienst werd offline gehaald na een datalek, waarbij een aanvaller toegang kreeg tot de website en servers van het bedrijf. Daarbij werden persoonsgegevens buitgemaakt van zowel klanten als personen die met de software waren bespioneerd. Het datalek trof in totaal meer dan 139.000 gebruikers.