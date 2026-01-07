n8n waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheid met remote code execution

Workflow-automationplatform n8n waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid die het mogelijk maakt op afstand code uit te voeren op kwetsbare systemen. Het gaat om CVE-2026-21877, waarvan de ernst is beoordeeld als 10 op een schaal van 10.

Volgens n8n kan een geauthenticeerde gebruiker onder specifieke omstandigheden "onvertrouwde" code laten uitvoeren door de n8n service. “Dit kan leiden tot een volledige compromittering van de getroffen instance,” aldus het beveiligingsadvies.

De kwetsbaarheid is ontdekt door securityonderzoeker Théo Lelasseux en treft zowel zelfgehoste als n8n Cloud-instances.

Versies 0.123.0 tot 1.121.3 zijn kwetsbaar. Het lek is gedicht in versie 1.121.3, die sinds november 2025 beschikbaar is. Gebruikers wordt dringend aangeraden te updaten naar 1.121.3 of nieuwer.

Indien direct patchen niet mogelijk is, adviseert n8n de Git-node uit te schakelen en toegang voor "onvertrouwde" gebruikers te beperken.