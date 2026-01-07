Kritieke kwetsbaarheid gedicht in Veeam Backup & Replication

Veeam heeft meerdere beveiligingsproblemen verholpen in zijn Backup & Replication-software, waaronder een kritieke kwetsbaarheid die remote code execution (RCE) mogelijk maakt. Het gaat om CVE-2025-59470, waarvoor een CVSS-score van 9.0 is toegekend.

In een security-advisory laat Veeam weten dat de kwetsbaarheid een gebruiker met de rol Backup of Tape Operator in staat stelt om op afstand code uit te voeren als Postgres-gebruiker. Dit kan door het versturen van een malafide interval- of orderwaarde. De kwetsbaarheid werd ontdekt tijdens interne securitytests die door Veeam zijn uitgevoerd.

De kwetsbaarheid is aanwezig in Veeam Backup & Replication 13.0.1.180 en eerder. Gebruikers wordt geadviseerd om de beschikbare updates zo snel mogelijk te installeren.

Naast CVE-2025-59470 heeft Veeam ook CVE-2025-55125 en CVE-2025-59468 verholpen. Deze kwetsbaarheden maken eveneens remote code execution mogelijk en hebben respectievelijk een CVSS-score van 7,2 en 6,7. Daarnaast is CVE-2025-59469 aangepakt, een kwetsbaarheid die een Backup of Tape Operator in staat stelt als root bestanden te schrijven.