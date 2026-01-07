Kritieke kwetsbaarheid gedicht in Veeam Backup & Replication

Veeam heeft meerdere beveiligingsproblemen verholpen in zijn Backup & Replication-software, waaronder een kritieke kwetsbaarheid die remote code execution (RCE) mogelijk maakt. Het gaat om CVE-2025-59470, waarvoor een CVSS-score van 9.0 is toegekend.
In een security-advisory laat Veeam weten dat de kwetsbaarheid een gebruiker met de rol Backup of Tape Operator in staat stelt om op afstand code uit te voeren als Postgres-gebruiker. Dit kan door het versturen van een malafide interval- of orderwaarde. De kwetsbaarheid werd ontdekt tijdens interne securitytests die door Veeam zijn uitgevoerd.
De kwetsbaarheid is aanwezig in Veeam Backup & Replication 13.0.1.180 en eerder. Gebruikers wordt geadviseerd om de beschikbare updates zo snel mogelijk te installeren.
Naast CVE-2025-59470 heeft Veeam ook CVE-2025-55125 en CVE-2025-59468 verholpen. Deze kwetsbaarheden maken eveneens remote code execution mogelijk en hebben respectievelijk een CVSS-score van 7,2 en 6,7. Daarnaast is CVE-2025-59469 aangepakt, een kwetsbaarheid die een Backup of Tape Operator in staat stelt als root bestanden te schrijven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.