Minister: serieuze zorgen over fundamentele AVG-aanpassingen Brussel

Het demissionaire kabinet heeft serieuze zorgen over fundamentele aanpassingen die de Europese Commissie aan de AVG wil doorvoeren. Dat stelt demissionair minister Karremans van Economische Zaken. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA, die werden gesteld naar aanleiding van een brandbrief van privacyorganisatie noyb.

De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar de "digital omnibus", waarmee onder andere de AVG op verschillende onderdelen wordt verzwakt. Zo wil Brussel de definitie van persoonsgegevens wijzigen. Ook staat het voorstel de verwerking van bijzondere persoonsgegevens toe voor verificatiedoeleinden en voor de ontwikkeling en exploitatie van AI-modellen.

Verder stelt het voorstel geautomatiseerde besluitvorming toe en wordt de plicht tot het melden van datalekken uitdrukkelijker beperkt tot gevallen waarin het lek daadwerkelijk nadelige gevolgen voor personen kan hebben, en de termijn waarbinnen het lek gemeld moet worden gaat van 72 naar 96 uur. Ook wordt geregeld dat ‘gerechtvaardigd belang’ een grondslag is om AI-modellen te trainen.

Volgens noyb sloopt Brussel met het voorstel de kernprincipes van de AVG en wordt onder andere de speciale bescherming van gevoelige data, zoals gezondheidsgegevens, politieke opvattingen of seksuele geaardheid, verzwakt. Tevens zou remote toegang tot persoonlijke data op pc's of smartphones zonder toestemming van de gebruiker mogelijk worden. Privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems stelt dat het voornamelijk Big Tech-bedrijven zijn die van de voorstellen profiteren.

"Wij hebben kennisgenomen van de bezwaren en zorgen en nemen deze opmerkingen serieus", laat Karremans over de brandbrief van noyb weten. De bewindsman voegt toe dat het kabinet vooral bij een aantal fundamentele wijzigingen aan de AVG serieuze zorgen heeft, omdat deze wijzigingen het niveau van gegevensbescherming wezenlijk verminderen, zonder dat er sprake is van een effectieve bijdrage aan het verlagen van regeldruk.

"Zal de Digitale Omnibus de privacybescherming van burgers verzwakken? Kunt u antwoorden met een heldere ja of nee, en dit vervolgens onderbouwen?", wilde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann weten. Karremans stelt dat het kabinet het voorstel nog aan bestuderen is. "Het ontbreken van een impact assessment maakt het moeilijk om deze vraag met een helder ja of nee te beantwoorden." De minister laat verder weten dat het kabinet opheldering aan Brussel zal vragen om onder andere de gevolgen voor de bescherming van grondrechten verder in kaart te brengen, voordat Nederland tot een definitief oordeel komt over het voorstel.