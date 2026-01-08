Kamervragen over gevolgen van AI voor de Nederlandse arbeidsmarkt

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair ministers Karremans van Economische Zaken en Hermans van Klimaat gesteld over de gevolgen van AI voor de Nederlandse arbeidsmarkt en of het publiek geen zeggenschap over AI moet hebben. SP-Kamerlid Jimmy Dijk stelde de Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat Google en Microsoft het energieverbruik van hyperscale-datacenters geheimhouden voor de overheid.

"Welke toegevoegde waarde hebben datacenters voor de Nederlandse economie en samenleving, als de winsten doorvloeien naar Amerikaanse techbedrijven en Nederland geen zeggenschap heeft over de technologie?", wil Dijk weten. Hij vroeg de ministers of die ook vinden dat een grote inzet op datacenters geen verstandige keuze is, omdat veel delen van Nederland kampen met netcongestie en de ontwikkelingen en winsten die voortvloeien uit datacenters niet terecht komen bij Nederlandse huishoudens.

"Deelt u de mening dat technologie geen doel maar een middel is, en dat technologische ontwikkelingen zoals 'Artificial Intelligence' (AI) ook bredere maatschappelijke doelen, zoals het verlagen van werkdruk en het verminderen van werk, moet dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat publieke zeggenschap over AI essentieel is om het als middel te gebruiken?", vraagt het SP-Kamerlid verder.

Karremans en Hermans moeten daarnaast duidelijk maken of ze zicht hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door de introductie van AI. "Zijn er functies die nu of in de komende jaren geraakt worden door AI? Welke stappen worden gezet om mensen die door AI hun baan (zullen) kwijtraken om en bij te scholen voor behoud van werk?". De bewindslieden hebben drie weken om met een antwoord te komen.