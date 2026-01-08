Nieuws
image

Kamervragen over gevolgen van AI voor de Nederlandse arbeidsmarkt

donderdag 8 januari 2026, 10:18 door Redactie, 3 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair ministers Karremans van Economische Zaken en Hermans van Klimaat gesteld over de gevolgen van AI voor de Nederlandse arbeidsmarkt en of het publiek geen zeggenschap over AI moet hebben. SP-Kamerlid Jimmy Dijk stelde de Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat Google en Microsoft het energieverbruik van hyperscale-datacenters geheimhouden voor de overheid.

"Welke toegevoegde waarde hebben datacenters voor de Nederlandse economie en samenleving, als de winsten doorvloeien naar Amerikaanse techbedrijven en Nederland geen zeggenschap heeft over de technologie?", wil Dijk weten. Hij vroeg de ministers of die ook vinden dat een grote inzet op datacenters geen verstandige keuze is, omdat veel delen van Nederland kampen met netcongestie en de ontwikkelingen en winsten die voortvloeien uit datacenters niet terecht komen bij Nederlandse huishoudens.

"Deelt u de mening dat technologie geen doel maar een middel is, en dat technologische ontwikkelingen zoals 'Artificial Intelligence' (AI) ook bredere maatschappelijke doelen, zoals het verlagen van werkdruk en het verminderen van werk, moet dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat publieke zeggenschap over AI essentieel is om het als middel te gebruiken?", vraagt het SP-Kamerlid verder.

Karremans en Hermans moeten daarnaast duidelijk maken of ze zicht hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door de introductie van AI. "Zijn er functies die nu of in de komende jaren geraakt worden door AI? Welke stappen worden gezet om mensen die door AI hun baan (zullen) kwijtraken om en bij te scholen voor behoud van werk?". De bewindslieden hebben drie weken om met een antwoord te komen.

Reacties (3)
Vandaag, 10:41 door Anoniem
Het zullen vooral kantoorbanen aan de onderkant van arbeidsmarkt zijn die verdwijnen: call-centers, klantenservice, en door robotisering industrieel werk. Toch maar weer voor basisinkomen pleiten, en tijdig om- en bijscholing aanbieden en budget voor vrijmaken.

Was een best mooie regeling, STAP. Jammer dat die afgeschaft is.

Sectoren waar je geen verdergaande AI-toepassing en robotisering bepalen en dat motiveren. Zoals de zorg, dat weer eens tegen het licht houden. Zowel de opleidingen, als werkdruk en werkplekken, als besteding van budgetten.

Zorg zou kwalitatief zou zoveel beter kunnen, en moeten zijn.

Goede vragen van Jimmy, we wachten het antwoord af...
Vandaag, 10:53 door Anoniem
Eerst denken, dan doen maar de vragen komen pas als het te laat is.
Het “MAGA” en het “America First” had zijn intrede al gedaan nog voor de eerste termijn van Trump.
De politiek heeft het laten gebeuren en nu zijn we de zeggenschap over Europa kwijt.
Als we naar het grote geheel kijken dan zet het beleid van de VS de wereld tien stappen terug in de pogingen de opwarming van de planeet een halt toe te roepen.
De maatregelen om een economische ondergang te voorkomen leiden naar de ondergang van ons leefgebied.
Kortetermijndenken, eigenbelang en hebzucht duwen ons richting een onvoorstelbare catastrofe die we niet met AI kunnen tegenhouden.
Gezonde, Menselijke Intelligentie is nodig. Dat is er wel maar dat wordt helaas niet benut.
De dommekracht overheerst, …
Vandaag, 10:55 door Anoniem
..en of het publiek geen zeggenschap over AI moet hebben.
Ik zie het al: we zijn veranderd in een soort digitale bananenrepubliek. Zelf hebben we niets te zeggen.
