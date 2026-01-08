Nieuws
Franse toezichthouder waarschuwt gemeenten voor illegaal filmen van toeristen

donderdag 8 januari 2026, 11:36 door Redactie, 5 reacties

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Franse gemeenten gewaarschuwd voor het illegaal filmen van toeristen, aangezien dat op sommige plekken gebeurt. Volgens CNIL maken steeds meer gemeenten gebruik van zogenoemde "toeristen" camera's, die toeristische locaties filmen en beelden online uitzenden. De Franse toezichthouder merkt op dat videosurveillance alleen in bepaalde gevallen is toegestaan, bijvoorbeeld voor veiligheidsredenen.

Tijdens onderzoek naar het gebruik van "toeristen" camera's ontdekte CNIL dat het soms mogelijk was om mensen en voertuigen te identificeren. Doordat de beelden online worden verspreid is er sprake van de verwerking van persoonlijke gegevens en moet dit dan ook aan de AVG voldoen. Sommige gemeenten lieten de Franse toezichthouder weten dat ze een "legitiem belang" hebben voor de camera's en het filmen, maar CNIL benadrukt dat gemeenten geen beroep op een legitiem belang kunnen doen.

"Om een legitiem belang als juridische grondslag te kunnen gebruiken, moet de verwerking de rechten en belangen van de personen van wie de data wordt verwerkt niet disproportioneel schenden, en rekening houden met hun redelijke verwachtingen", aldus de toezichthouder. Sommige van de "touristen" camera's bleken locaties te filmen die persoonlijke momenten van mensen kunnen vastleggen, zoals een terras, deelname aan een demonstratie of de ingang van woningen of ramen.

Verder stelt CNIL dat inwoners van de betreffende gemeenten en toeristen niet verwachten te worden gefilmd, of dat beelden van hen via internet worden verspreid. Daarnaast kunnen de uitgezonden beelden ook voor allerlei doeleinden worden gebruikt die niets te maken hebben met toerisme of het promoten van een bepaald gebied. Als laatste merkt de toezichthouder op dat dit soort systemen het niet mogelijk maken voor mensen om te bezwaar te maken voordat ze worden gefilmd. Gemeenten moeten er dan ook voor zorgen dat hun camera's geen persoonlijke data vastleggen, anders is het gebruik van de "toeristen camera's" in strijd met de wet, besluit CNIL de waarschuwing.

Vandaag, 11:41 door Anoniem
Ik film ook wel eens op plekken waar ik met veel andere toeristen ben. Maar ik werk voor een andere Gemeente.
Vandaag, 12:21 door Anoniem
wel grappig die golfbewegingen...

klein k7t frans dorpje heeft geld nodig en denkt 'we gaan toeristen lokken'...
worden zaken in elkaar geflanst, dingen verzonnen, toeristen aangetrokken.
vervolgens komen de toeristen en gaan mensen weer miepen 'teveel toeristen'...
worden ze natgespoten, bestolen, vermoord, pek en veren, brandstapel (naar gelang jaartal) ... en een camera op hun terras geplaatst...
toeristen vertrekken weer, dorpje weer arm, dorpje verloederd weer... heeft weer geld nodig en de hele sjizzle begint weer opnieuw.
Vandaag, 12:21 door Anoniem
Indien videomateriaal als gevolg van de huidige AI technologische ontwikkelingen niet langer als 100% rechtsgeldig bewijsmateriaal kan worden aangemerkt, rijst ook de vraag in hoeverre dit dan nog een schending van de privacy is.

Tevens geldt dat, mede vanwege het gebrek aan effectieve handhaving, het afnemende respect voor andermans eigendommen en de toename van criminaliteit, het vastleggen en monitoren van relevante situaties van wezenlijk belang is.

Dergelijke toezichtmaatregelen worden noodzakelijk geacht om menselijk gedrag te reguleren en bij te sturen, aangezien wij blijkbaar met onze menselijke domheid niet instaat zijn om zelfstandig in harmonie te kunnen leven.
Vandaag, 12:25 door Anoniem
Onze Gemeente gebruikt geen "Toeristen camera's", maar "Beveiligingscamera's".
Vandaag, 12:32 door Anoniem
De stad kijkt steeds vaker mee.
Niet met ogen, maar met systemen.

Daarom breien wij.
Langzaam. Zacht. Samen.

Geen protestborden, geen geschreeuw —
alleen handen, wol en een simpele vraag:
wanneer werd dit normaal?

Breien is aandacht.
Breien is tijd nemen.
Breien is zeggen: wij zijn hier ook mensen.

Pak een paar pennen.
Brei een mutsje.
Niet omdat het moet werken —
maar omdat het iets losmaakt.

Doe mee.
Niet onverschillig zijn is al een begin.
