Franse toezichthouder waarschuwt gemeenten voor illegaal filmen van toeristen

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Franse gemeenten gewaarschuwd voor het illegaal filmen van toeristen, aangezien dat op sommige plekken gebeurt. Volgens CNIL maken steeds meer gemeenten gebruik van zogenoemde "toeristen" camera's, die toeristische locaties filmen en beelden online uitzenden. De Franse toezichthouder merkt op dat videosurveillance alleen in bepaalde gevallen is toegestaan, bijvoorbeeld voor veiligheidsredenen.

Tijdens onderzoek naar het gebruik van "toeristen" camera's ontdekte CNIL dat het soms mogelijk was om mensen en voertuigen te identificeren. Doordat de beelden online worden verspreid is er sprake van de verwerking van persoonlijke gegevens en moet dit dan ook aan de AVG voldoen. Sommige gemeenten lieten de Franse toezichthouder weten dat ze een "legitiem belang" hebben voor de camera's en het filmen, maar CNIL benadrukt dat gemeenten geen beroep op een legitiem belang kunnen doen.

"Om een legitiem belang als juridische grondslag te kunnen gebruiken, moet de verwerking de rechten en belangen van de personen van wie de data wordt verwerkt niet disproportioneel schenden, en rekening houden met hun redelijke verwachtingen", aldus de toezichthouder. Sommige van de "touristen" camera's bleken locaties te filmen die persoonlijke momenten van mensen kunnen vastleggen, zoals een terras, deelname aan een demonstratie of de ingang van woningen of ramen.

Verder stelt CNIL dat inwoners van de betreffende gemeenten en toeristen niet verwachten te worden gefilmd, of dat beelden van hen via internet worden verspreid. Daarnaast kunnen de uitgezonden beelden ook voor allerlei doeleinden worden gebruikt die niets te maken hebben met toerisme of het promoten van een bepaald gebied. Als laatste merkt de toezichthouder op dat dit soort systemen het niet mogelijk maken voor mensen om te bezwaar te maken voordat ze worden gefilmd. Gemeenten moeten er dan ook voor zorgen dat hun camera's geen persoonlijke data vastleggen, anders is het gebruik van de "toeristen camera's" in strijd met de wet, besluit CNIL de waarschuwing.