OwnCloud-klanten opgeroepen MFA in te stellen na bericht over datadiefstal

Gebruikers van ownCloud, software voor het hosten van eigen cloudopslag, zijn opgeroepen om multifactorauthenticatie (MFA) direct voor al hun accounts in te schakelen, mocht dat nog niet zijn gedaan. Aanleiding is berichtgeving dat criminelen gegevens van gecompromitteerde ownCloud-servers op internet te koop aanbieden. Volgens securitybedrijf Hudson Rock konden de criminelen toegang tot deze servers krijgen omdat getroffen gebruikers met malware waren geïnfecteerd en er voor hun accounts geen MFA was ingeschakeld.
Via de malware op het systeem van deze gebruikers konden de criminelen zo de benodigde inloggegevens stelen. Onder de slachtoffers zouden zich tientallen multinationals bevinden. Volgens ownCloud is het eigen platform niet gehackt. "Deze incidenten deden zich voor via een andere aanvalsketen: aanvallers wisten via infostealer-malware, aanwezig op het systeem van werknemers, inloggegevens te stelen. Via deze inloggegevens konden ze vervolgens inloggen op ownCloud-accounts waarvoor geen MFA was ingeschakeld."
Gebruikers en organisaties worden door ownCloud dan ook opgeroepen om direct MFA voor al hun ownCloud-accounts in te schakelen. Vervolgens moet van alle gebruikers het wachtwoord worden gereset, logbestanden op verdachte inlog-activiteit worden gecontroleerd en alle actieve sessies worden uitgelogd, om vervolgens nieuwe authenticatie met MFA af te dwingen.
