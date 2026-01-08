Belgische consumentenbond hekelt "slimme" apparaten: 'risico voor je privacy'

"Slimme apparaten", zoals smart-tv's, deurbelcamera's en robotstofzuigers, vormen een risico voor de privacy van hun gebruikers, zo stelt de Belgische consumentenbond Testaankoop op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werd onder andere gekeken welke gegevens de apparaten verzamelen, met welke partijen deze data wordt gedeeld, of het nodig is een account aan te maken, of data veilig wordt verstuurd en of het privacybeleid duidelijk is.
"Onze belangrijkste conclusie? Bijna elk getest toestel vormt een risico voor je privacy", aldus Testaankoop over het eigen onderzoek. Zo worden gebruikers vaak verplicht een account aan te maken en persoonlijke gegevens af te staan, terwijl het account niet is vereist om het apparaat te laten werken. Ook vragen apps om meer permissies dan noodzakelijk, zoals toegang tot locatie, microfoon of het volgen van het gedrag in andere apps.
"Bijna alle onderzochte apps sturen gebruikersgegevens door naar externe partijen, zoals grote technologiebedrijven en marketingfirma’s. Dit gebeurt vaak op de achtergrond, zonder dat je het merkt", zo laat de Belgische consumentenbond verder weten. Daarnaast blijkt dat het privacybeleid van de "slimme" apparaten vaak niet duidelijk is. Daardoor is het voor veel gebruikers niet helder met wie hun gegevens worden gedeeld en welke keuzes ze zelf hebben.
Testaankoop claimt dat het lastig is om te voorkomen dat "slimme" apparaten gegevens verzamelen, maar gebruikers wel verschillende stappen kunnen nemen. Zo wordt aangeraden om niet met externe accounts in te loggen. "Vermijd waar mogelijk het inloggen via Facebook, Google of Amazon. Hoe minder koppelingen, hoe minder routes voor datadeling." Daarnaast wordt aangeraden om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen en alleen als het noodzakelijk is een account aan te maken.
