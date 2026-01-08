Engelse school met 1500 leerlingen langer gesloten wegens cyberaanval

Een Engelse school met 1500 leerlingen blijft wegens een cyberaanval langer gesloten, zo heeft de onderwijsinstelling via de eigen website bekendgemaakt. De Higham Lane School in het Engelse Nuneaton had afgelopen maandag na de kerstvakantie weer open moeten gaan, maar besloot wegens een cyberaanval maandag en dinsdag de deuren gesloten te houden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de lessen gisteren weer zouden beginnen. In een nieuwe update over de aanval laat de school weten dat het in ieder geval tot aanstaande maandag gesloten blijft. Afhankelijk van de voortgang met de herstelwerkzaamheden zou vanaf 12 januari een gefaseerde terugkeer moeten plaatsvinden. Om wat voor soort aanval het precies gaat en of er ook gegevens van leerlingen zijn buitgemaakt laat de Higham Lane School niet weten. Leerlingen zijn opgeroepen om niet in te loggen op Google Classrooms of SharePoint.