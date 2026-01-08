Engelse school met 1500 leerlingen langer gesloten wegens cyberaanval

Een Engelse school met 1500 leerlingen blijft wegens een cyberaanval langer gesloten, zo heeft de onderwijsinstelling via de eigen website bekendgemaakt. De Higham Lane School in het Engelse Nuneaton had afgelopen maandag na de kerstvakantie weer open moeten gaan, maar besloot wegens een cyberaanval maandag en dinsdag de deuren gesloten te houden.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de lessen gisteren weer zouden beginnen. In een nieuwe update over de aanval laat de school weten dat het in ieder geval tot aanstaande maandag gesloten blijft. Afhankelijk van de voortgang met de herstelwerkzaamheden zou vanaf 12 januari een gefaseerde terugkeer moeten plaatsvinden. Om wat voor soort aanval het precies gaat en of er ook gegevens van leerlingen zijn buitgemaakt laat de Higham Lane School niet weten. Leerlingen zijn opgeroepen om niet in te loggen op Google Classrooms of SharePoint.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.