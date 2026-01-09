Datahandelaar beboet voor verkoop data Alzheimerpatiënten en drugsverslaafden

De Californische privacytoezichthouder CalPrivacy heeft een Amerikaanse datahandelaar een boete van 45.000 dollar opgelegd wegens het illegaal verkopen van de gegevens van Alzheimerpatiënten, drugsverslaafden, mensen met incontinentieproblemen en andere medische aandoeningen voor gerichte advertenties. Het ging om namen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van miljoenen mensen.

De datahandelaar kocht deze gegevens op en maakte er lijsten van om die vervolgens door te verkopen. Zo werden lijsten opgesteld aan de hand van leeftijd en vermeende etnische afkomst, alsmede lijsten gebaseerd op politieke opvattingen, supermarktaankopen, bankactiviteit en gezondheidsgerelateerde aankopen. De datahandelaar hield zich in 2024 met deze praktijken bezig, zonder zich als datahandelaar in Californië te registreren, wat wettelijk verplicht is om in dergelijke gegevens te mogen handelen.

Naast de opgelegde boete moet de datahandelaar ook stoppen met de verkoop van persoonlijke gegevens van inwoners van Californië. "Het doorverkopen van lijsten met mensen die aan Alzheimer lijden is een recept voor ellende", aldus Michael Macko van CalPrivacy. "In de verkeerde handen zijn deze lijsten te gebruiken voor meer dan alleen advertenties. Hetzelfde risico geldt voor lijsten met senioren, mensen die zich als conservatief of liberaal identificeren of mensen die gevoelige gezondheidsproducten aanschaffen. De geschiedenis heeft ons laten zien dat bepaalde soorten lijsten gevaarlijk kunnen zijn."