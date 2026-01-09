Privacyexperts bezorgd over delen van medische gegevens met ChatGPT

Privacyexperts maken zich zorgen over een nieuwe dienst van ChatGPT, waarbij gebruikers hun medische gegevens met de chatbot delen. Deze week introduceerde OpenAI "ChatGPT Health", een dienst waarbij gebruikers medische gegevens van gezondheidsportalen, apps, wearables, pdf-bestanden en medische notities naar de chatbot kunnen uploaden.

"Je kunt nu veilig medische dossiers en wellness apps, zoals Apple Health, Function en MyFitnessPal, koppelen, zodat ChatGPT je kan helpen om testuitslagen te begrijpen, je voor te bereiden op afspraken met je arts, advies te krijgen over dieet- en sportroutines of de verschillen tussen verzekeringsopties te begrijpen, gebaseerd op je gezondheidszorgpatronen", aldus OpenAI. De chatbot-ontwikkelaar claimt dat gesprekken in ChatGPT Health niet worden gebruikt om de "foundation models" te trainen.

ChatGPT Health is niet beschikbaar in de Europese Unie. Het integreren van medische dossiers en bepaalde apps is daarnaast alleen in de Verenigde Staten mogelijk. "ChatGPT is alleen gebonden aan de eigen openbaarmakingen en beloftes, dus zonder betekenisvolle beperkingen, zoals wet- of regelgeving, kan ChatGPT de voorwaarden van de dienst op elk moment wijzigen", zegt Sara Geoghegan van het Electronic Privacy Information Center tegenover The Record.

"Hoewel OpenAI zegt dat het informatie gedeeld met ChatGPT Health niet in andere chats zal gebruiken, zetten AI-bedrijven sterk in op personalisatie als waardepropositie", stelt Andrew Crawford van het Center for Democracy and Technology. "Zeker nu OpenAI advertenties als bedrijfsmodel onderzoekt, is het essentieel dat de scheiding tussen dit soort gezondheidsgegevens en herinneringen die ChatGPT uit andere gesprekken opslaat waterdicht is."