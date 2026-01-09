Amerikaan aangeklaagd voor phishingaanval op 4500 Snapchat-gebruikers

In de Verenigde Staten is een 26-jarige Amerikaanse man aangeklaagd voor een gerichte phishingaanval op 4500 Snapchat-gebruikers. Bij tientallen slachtoffers wist de verdachte op de accounts in te breken en naaktfoto's te stelen, zo beweert de Amerikaanse openbaar aanklager. Volgens de aanklacht maakte de verdachte van mei 2020 tot februari 2021 gebruik van social engineering en andere middelen om e-mailadressen, telefoonnummers en Snapchat-gebruikersnamen van slachtoffers te verzamelen.

Vervolgens zou de verdachte deze informatie hebben gebruikt om op Snapchat-accounts in te loggen. Als gevolg van de inlogpogingen stuurde Snapchat naar slachtoffers een beveiligingscode. Door middel van een "geanonimiseerd telefoonnummer" deed de verdachte zich vervolgens voor als Snap-medewerker en stuurde naar meer dan 4500 slachtoffers een sms-bericht waarin hij om de beveiligingscode vroeg. 570 vrouwen verstrekten deze beveiligingscode aan de verdachte, aldus de aanklacht.

Verder stelt de aanklager dat de verdachte naaktfoto's uit de accounts van zeker 59 vrouwen heeft gestolen. De gestolen afbeeldingen werden vervolgens verkocht of verhandeld op internet. De man zou zijn "diensten" om op Snapchat-accounts in te breken ook op internet hebben geadverteerd. Indien schuldig bevonden kan de Amerikaan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 30 jaar en een boete van 1 miljoen dollar.