Privacy First hekelt voorstel om UBO-register openbaar te maken

Stichting Privacy First is kritisch op een voorstel om het UBO-register openbaar te maken. Integriteitswaarborgen zouden namelijk ontbreken, waardoor mensen die in het register staan gevaar lopen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Een deel van de gegevens van het UBO-register was openbaar. De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren. In 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het register een ernstige aantasting vormt van de grondrechten van burgers, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is. Na de uitspraak besloot de KVK het UBO-register te sluiten.

Begin vorig jaar maakte demissionair Heinen van Financiën bekend dat hij via een wijzigingsbesluit verschillende partijen wil aanwijzen die straks weer toegang tot het UBO-register krijgen. Het gaat onder andere om de minister van Financiën en andere ministers, De Nederlandsche Bank, bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, de Autoriteit Financiële Markten, gerechtsdeurwaarders, de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en de Douane.

Eind november volgde een nieuwe internetconsultatie waarin de minister categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang aanwijst die straks ook toegang zouden moeten krijgen. Volgens Privacy First wordt het UBO-register met het laatste wijzigingsbesluit van Heinen feitelijk openbaar. "Het ministerie van Financiën veronderstelt dat het UBO-register nuttig is voor de misdaadbestrijding. Vreemdgenoeg mogen criminelen en andere partijen met kwade bedoelingen ongehinderd grasduinen in het register, want er is geen controle op integriteit of deskundigheid bij degenen die inzage krijgen", aldus de stichting.

Privacy First zegt zich zorgen te maken over de wereldwijde verspreiding van financiële persoonsgegevens die een gevolg is van de Europese UBO-registers en van de regelgeving om criminaliteitsbestrijding te privatiseren. Volgens de stichting loopt door het openbaar maken van het UBO-register de veiligheid en cybersecurity van UBO's in Nederland gevaar. Privacy First stelt dat het opnieuw openstellen van het UBO-register in strijd is met de Nederlandse Grondwet, de AVG en het Handvest van de EU.