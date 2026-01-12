Interrail lekt persoonlijke gegevens van onbekend aantal reizigers

Interrail heeft de gegevens van een onbekend aantal reizigers gelekt nadat aanvallers wisten in te breken op systemen van het bedrijf, zo heeft het zelf bekendgemaakt. De gestolen data bestaat mogelijk uit reserveringsgegevens, waaronder identiteitsgegevens en contactinformatie. Het kan ook om paspoortgegevens gaan als klanten die hadden verstrekt. Het onderzoek naar de aard en omvang van de gestolen persoonlijke gegevens is nog gaande. Via Interrail kunnen reizigers met één treinpas door Europa reizen.
Naast klanten van Interrail raakt het datalek ook Eurail-klanten en DiscoverEU-reizigers, zo laat de Europese Commissie weten. Brussel stelt dat de mogelijk gestolen data bestaat uit naam, geboortedatum, kopie van paspoort of identiteitskaart, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer en gezondheidsgegevens.
Hoe de aanvallers konden inbreken op systemen van Interrail is niet bekendgemaakt. Volgens de Europese Commissie is "de kwetsbaarheid" waardoor de aanval mogelijk was gedicht. Tevens stelt Brussel dat het bedrijf naar aanleiding van het datalek onder andere een wachtwoordreset heeft uitgevoerd en de monitoring is aangescherpt. Interrail zegt dat het datalek bij de betreffende privacytoezichthouders is gemeld en er met de relevante autoriteiten wordt samengewerkt. Getroffen klanten zullen worden geïnformeerd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.