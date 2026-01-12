Interrail lekt persoonlijke gegevens van onbekend aantal reizigers

Interrail heeft de gegevens van een onbekend aantal reizigers gelekt nadat aanvallers wisten in te breken op systemen van het bedrijf, zo heeft het zelf bekendgemaakt. De gestolen data bestaat mogelijk uit reserveringsgegevens, waaronder identiteitsgegevens en contactinformatie. Het kan ook om paspoortgegevens gaan als klanten die hadden verstrekt. Het onderzoek naar de aard en omvang van de gestolen persoonlijke gegevens is nog gaande. Via Interrail kunnen reizigers met één treinpas door Europa reizen.

Naast klanten van Interrail raakt het datalek ook Eurail-klanten en DiscoverEU-reizigers, zo laat de Europese Commissie weten. Brussel stelt dat de mogelijk gestolen data bestaat uit naam, geboortedatum, kopie van paspoort of identiteitskaart, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer en gezondheidsgegevens.

Hoe de aanvallers konden inbreken op systemen van Interrail is niet bekendgemaakt. Volgens de Europese Commissie is "de kwetsbaarheid" waardoor de aanval mogelijk was gedicht. Tevens stelt Brussel dat het bedrijf naar aanleiding van het datalek onder andere een wachtwoordreset heeft uitgevoerd en de monitoring is aangescherpt. Interrail zegt dat het datalek bij de betreffende privacytoezichthouders is gemeld en er met de relevante autoriteiten wordt samengewerkt. Getroffen klanten zullen worden geïnformeerd.