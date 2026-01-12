Meta: bijna 550.000 accounts gesloten wegens Australisch socialmediaverbod

Meta heeft naar eigen zeggen bijna 550.000 accounts gesloten wegens het socialmediaverbod dat sinds 10 december in Australië van kracht is. Het gaat voornamelijk om Instagram-accounts waarvan Meta aanneemt dat die door gebruikers onder de 16 jaar werden gebruikt. Het socialmediaverbod geldt voor Facebook, Instagram, Kick Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X en YouTube.

Volgens de autoriteiten zijn er op deze platforms honderdduizenden accounts van Australiërs onder de 16 jaar. De Australische eSafety Commissioner, die toeziet op naleving van het verbod, stelt dat sommige platforms gebruikers onder de 16 jaar de optie kunnen bieden om hun account weer in te schakelen als ze 16 jaar worden. Vervolgens kan de al aanwezige data weer worden gebruikt. Meta biedt gebruikers deze optie, zo lieten Australische media eerder weten.

Bij het aanmaken van een nieuw account moeten alle gebruikers verplicht online leeftijdsverificatie ondergaan. Meta stelt in een blogposting dat de autoriteiten eigenlijk appstores moeten verplichten om de leeftijd van gebruikers te verifiëren en ouderlijke toestemming te krijgen voordat gebruikers onder de 16 jaar een app kunnen downloaden. De Australische autoriteiten claimen dat het socialmediaverbod kinderen beschermt, maar critici stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt.