Nederlander aangehouden wegens scandienst voor malware-ontwikkelaars

Afgelopen zondag is een 33-jarige Nederland op Schiphol aangehouden op verdenking van het aanbieden van een scandienst voor malware-ontwikkelaars. Via de dienst konden malware-ontwikkelaars controleren of hun creaties door antivirussoftware werden gedetecteerd. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten. Volgens de autoriteiten waren de man en zijn bedrijven "een belangrijke schakel" bij het plegen van cybercrime.

Vorig jaar mei haalde de politie AvCheck offline, een scandienst voor de ontwikkelaars van malware. Informatie uit dat onderzoek vormde de aanleiding voor een afzonderlijk onderzoek naar de zondag aangehouden man en zijn bedrijven in Amsterdam, zo laat het OM verder weten. Tijdens het onderzoek bleek dat de man zich had uitgeschreven in Nederland en naar de Verenigde Arabische Emiraten was vertrokken.

De verdachte stond al enige tijd internationaal gesignaleerd toen hij zondag door de Koninklijke Marechaussee werd aangehouden op Schiphol. Van de man zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie doet verder onderzoek.