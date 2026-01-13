Belgische ziekenhuizen annuleren alle operaties wegens ransomware

Twee Belgische ziekenhuizen hebben alle operaties die voor vandaag gepland stonden wegens een ransomware-aanval geannuleerd, zo melden Belgische media. Het gaat om de AZ Monica ziekenhuizen in Deurne en Antwerpen. Ook dringende operaties zijn niet mogelijk, aldus een woordvoerder tegenover VTM Nieuws. Dat laat weten dat inmiddels ook het Belgische parket heeft bevestigd dat het om een cyberaanval gaat.

Vanwege de aanval zijn servers uit voorzorg uitgeschakeld, wat grote gevolgen heeft voor het functioneren van de ziekenhuizen. "Consultaties die niet dringend zijn, stellen we voorlopig uit. Want we kunnen momenteel niet aan de gegevens van de patiënten in de elektronische dossiers. Medische beeldvorming, zoals een MRI-scan, kan zo bijvoorbeeld niet gebeuren", zo laat een woordvoerder tegenover VRT NWS weten.

Ook de Gazet van Antwerpen meldt dat het om een cyberaanval gaat. Dit is nog niet door AZ Monica zelf bevestigd. "We zijn momenteel druk in de weer om alles in kaart te brengen: wat is de impact, welke consultaties en eventuele ingrepen kunnen doorgaan en welke niet. De dienstverlening aan onze patiënten is daarbij de grootste prioriteit", zegt een woordvoerder tegenover de Belgische krant. "Zodra we meer kunnen communiceren, zullen we dat ook meteen doen." De website van AZ Monica is het op het moment van schrijven offline.

Update