AP: delen van beelden pakketbezorgers in Facebookgroepen niet toegestaan

Het is niet toegestaan om beelden van pakketbezorgers in Facebookgroepen te delen, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegenover RTL Nieuws weten. "Het openbaar 'shamen' kan namelijk grote impact hebben op iemands privacy", zo stelt een woordvoerder van de privacytoezichthouder. "Helemaal als die persoon onschuldig blijkt. Daarom is dat verboden. Het is aan de politie om verdachten op te sporen. En het is aan de rechter om vast te stellen of iemand daadwerkelijk een dader is."
Volgens RTL Nieuws worden op grote schaal beelden van pakketbezorgers, gefilmd met deurbelcamera's, gedeeld in Facebookgroepen. De AP merkt op dat dit in strijd met de AVG is en ook pakketdiensten PostNL en DHL noemen het in strijd met de wet. "Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op, dan kan dit hun privacy aantasten", aldus de toezichthouder op de eigen website. "Zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Want zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet."
De Autoriteit Persoonsgegevens laat ook weten dat mensen beelden van hun camera's, waarop anderen te zien zijn, niet zonder toestemming van de gefilmde mensen mogen delen. "U mag de beelden niet zomaar delen, bijvoorbeeld door ze op internet te plaatsen of te delen in een WhatsApp-groep. Dat mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven."
