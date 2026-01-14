Belgische ziekenhuispatiënten met kritische zorg verplaatst wegens ransomware

Zeven ziekenhuispatiënten in België die kritische zorg ontvangen zijn wegens een ransomware-aanval op hun ziekenhuis verplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat laat AZ Monica op een tijdelijke website weten. AZ Monica heeft twee ziekenhuizen in België, één in Antwerpen en de ander in Deurne. Gisteren maakte het ziekenhuis bekend dat het was getroffen door een cyberaanval.

De aanval vond in de ochtend plaats en zorgde ervoor dat het ziekenhuis besloot om alle it-systemen uit te schakelen en alle geplande operaties te annuleren. "Zeven patiënten die kritische zorg nodig hadden, zijn in nauwe samenwerking met het Rode Kruis veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen. Alle andere patiënten verblijven veilig in het ziekenhuis en krijgen de nodige zorg", aldus het ziekenhuis. Vanwege de aanval is ook de eigen website offline. Er is nu een tijdelijke site met alleen informatie over de aanval online gebracht.

"Zolang onze it-systemen niet terug opgestart kunnen worden, zullen wij op een beperkte capaciteit draaien. We volgen de situatie op de voet en evalueren voor welke patiënten we op een veilige manier de nodige zorg kunnen verlenen", aldus AZ Monica in een update over de cyberaanval. Details over de aard van de aanval en hoe die precies mogelijk was zijn niet door het ziekenhuis gegeven. Het Openbaar Ministerie van Antwerpen heeft tegenover Belgische media bevestigd dat het om een ransomware-aanval gaat.